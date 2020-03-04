2020-03-04T18:14:44+03:00
Общество

Тест "КП": Что вы знаете о 8 Марта?

"Комсомолка" запустила в преддверии праздника специальный тест и опрос
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Тест "КП": Что вы знаете о 8 Марта?Тест "КП": Что вы знаете о 8 Марта?Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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До 8 Марта остается всего несколько дней, и девочки, девушки и женщины всех возрастов замерли в ожидании приятных сюрпризов. Но мечты у каждой свои – кто-то будет в восторге от новенького тостера, а кого-то оскорбит такой подарок; кто-то надеется получить смартфон последней модели, а кто-то порадуется и скромному букетику. А что хотите получить на праздник вы? Участвуйте в нашем опросе, который уже идет в группе «Комсомольская правда» - Нижний Новгород» в социальной сети «ВКонтакте»!

Кроме того, мы подготовили для вас небольшой тест. 8 Марта – праздник, знакомый каждому с детства. Кажется, мы знаем о нем всё. Но так ли это? Пройдите тест «Комсомолки» - и узнаете. А если какие-то факты окажутся для вас незнакомыми - будет повод блеснуть при случае новыми знаниями!

ИСТОЧНИК KP.RU

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