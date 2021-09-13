Бывшего замначальника нижегородского ГУФСИН приговорили к двум годам условно

В отношении подсудимого было возбуждено уголовное дело за пособничество и превышение должностных полномочий. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Нижнем Новгороде огласили приговор для бывшего замначальника нижегородского ГУФСИН. Мужчину приговорили к двум годам условно за поборы с подчиненных. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР региона.

В отношении подсудимого было возбуждено уголовное дело за пособничество и превышение должностных полномочий. Собранные следователями доказательства оказались признаны судом достаточными для вынесения приговора.

Так, суд приговорил бывшего замначальника нижегородского ГУФСИН к 2 годам лишения свободы условно и дал испытательный срок на 2 года и 6 месяцев. Мужчину также лишили права занимать руководящие должности на госслужбе в течение 2 лет 6 месяцев.

Напомним, в период с 2016 по 2020 года экс-руководитель ведомства потребовал от своих сотрудников часть выплачиваемых им премий. Размер «отката» составлял 50 тысяч рублей и передавался руководителю Главного управления. Всего с подчиненных было незаконно собрано 950 тысяч рублей.

Также в период с 2017 по 2020 года подсудимый, зная о предстоящих выплатах премий, потребовал с сотрудников процент. Размер требуемых им выплат варьировался от 18 до 50 тысяч рублей. Таким способом мужчина незаконно получил 1 миллион 30 тысяч рублей и направил на личные нужды.

В ходе предварительного расследования подсудимый был уволен из органов ФСИН.

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