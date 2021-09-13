«Самый фотогеничный в семье»: Супермодель Наталья Водянова трогательно поздравила сына с Днем Рождения

По случаю праздника знаменитость поделилась семейными снимками в соцсетях. Фото: Инстаграм Натальи Водяновой.

Среднему сыну всемирно известной модели Натальи Водяновой исполнилось 14 лет. Виктор родился 13 сентября 2007 года от первого брака нижегородки с британским аристократом Джастином Портманом. По случаю праздника Наталья поделилась семейными снимками в Инстаграм и написала трогательное поздравление.

За лето мальчик вырос на 10 сантиметров. Фото: Инстаграм Натальи Водяновой.

- Ты не любишь фотографии, но почему-то ты самый фотогеничный человек в семье. Тебе не нравятся объятия и поцелуи, но иногда мне удается получить их довольно много. Ты самый умный человек среди нас, но притворяться глупым - твое любимое состояние души, - написала знаменитость.

Супермодель также отметила, что с отъездом на учёбу старшего сына Лукаса в Брауновский университет в США, Виктор взял на себя роль ответственного за всех брата.

Мальчику исполнилось 14 лет. Фото: Инстаграм Натальи Водяновой.

- Как удобно, что за одно лето тебе удалось вырасти на 10 сантиметров и теперь ты выше своей сестры! – отметила Наталья Водянова. - С днем рождения, Витунчик! Я люблю тебя и горжусь тобой!

Среди опубликованных снимков многодетная мать также выложила забавное видео, где Виктор примерил на себя её шляпу от солнца с большими полями. Знаменитость шутливо подметила, что её сын «открыл для себя головные уборы».

Виктор примерил мамину шляпу. Фото: Инстаграм Натальи Водяновой.

Такое душевное поздравление растрогало многих подписчиков, поэтому они буквально завалили звезду восторженными комментариями.

- Мамина улыбка! Очень похож на маму! - написала tatiana_shickolada.

- Красивое поздравление от любящей мамы. Мальчик ты так много значишь для окружающих тебя людей. Будь сильным духом и ищущим истину. Мир большой и прекрасный! Желаю найти свой путь, - поздравила olgakhyamyalyajnen.

Виктор не любит фотографироваться. Фото: Инстаграм Натальи Водяновой.

Напомним, что от брака с аристократом Портманом у Натальи Водяновой трое детей: сыновья Лукас и Виктор, а также дочка Нева. Кроме того, Наталья Водянова воспитывает сыновей Максима и Романа, появившихся на свет от француза Антуана Арно.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!