Прокуратура начала проверку после ДТП в Дзержинске, где грузовик наехал на людей, буксирующих автомобиль

Страшная авария произошла 5 сентября на 394-м километре федеральной автомобильной трассы М-7 «Волга». Фото: Архив "КП"

Прокуратура Нижегородской области проводит проверку по факту ДТП в Дзержинске, в котором минувшей ночью погибли три человека, а также травмы получил 16-летний подросток. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

- Проведение проверки поручено прокурору города Дзержинска, которому предстоит установить причины происшествия и дать оценку соблюдению федерального законодательства, - прокомментировали в региональной прокуратуре.

Страшная авария произошла 5 сентября примерно в 23:45. На 394-м километре федеральной автомобильной трассы М-7 «Волга» был совершен наезд на людей, буксирующих автомобиль.

Грузовая машина марки «Ивеко» ехала по правой крайней полосе, когда столкнулась с автомобилем «ВАЗ 2115». Легковушку в этот момент пешком буксировали трое нижегородцев, на них не было светоотражающих жилетов, а у авто не были включены габаритные огни.

Наезд на людей оказался со смертельным исходом, травмы, несовместимые с жизнью, получили мужчины 1955, 1993, 1983 годов рождения. Ещё пострадал 16-летний подросток, который в момент ДТП находился в салоне автомобиля «ВАЗ».

- Следователями ОВД и сотрудниками ГИБДД устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - подчеркнули в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Также известно, что проверка по этому случаю проводится и следственными органами.

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