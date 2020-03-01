Нижегородцы приняли участие в полуфинале конкурса «Лидеры России 2020» по специализации «Здравоохранение»

Сегодня в московском Экспоцентре на Красной Пресне прошла церемония открытия полуфинала конкурса «Лидеры России 2020» по специализации здравоохранения. Среди участников были и представители Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Приятно, что по количеству участников полуфинала по округу Нижегородская область в числе лидеров, - отметил губернатор Глеб Никитин. - В регионе очень сильная медицинская школа, и сейчас важно этот потенциал реализовать в улучшении ситуации на всех уровнях здравоохранения. Здорово, что участники смогут решать конкретные задачи, а затем использовать этот опыт в своей повседневной работе. Уверен, что для всех это станет важным этапом в карьере.

Полуфинал будет проходить в Москве в течение двух дней. За это время участники должны продемонстрировать свои лидерские качества и побороться в очных оценочных мероприятиях за выход в финал. 3 марта конкурсанты примут участие в мастер-классах, которые проведут министр здравоохранения России Михаил Мурашко и президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

Приволжский федеральный округ представляют 39 полуфиналистов из 11 регионов, в том числе шесть участников из Нижегородской области. Среди них:

1. Перепёлкин Владислав Эдуардович (Нижний Новгород), ГБУЗ НО «НОЦ СПИД»

2. Федоров Сергей Викторович (Нижний Новгород), Департамент финансов Администрации г.о.г. Дзержинска Нижегородской области

3. Заиченко Константин Алексеевич (Нижний Новгород), ГБУЗ НО Нижегородский областной центр крови им. Н.Я. Климовой

4. Малиновская Ольга Владимировна (Нижний Новгород), ОАО Фармстандарт

5. Александров Артур Михайлович (Нижний Новгород), ООО Такеда Фармасьютикалс

6. Табунин Дмитрий Александрович (Нижний Новгород), Группа Компаний «РОСФАРМ»