2020-03-02T18:44:31+03:00
Звезды

«Не заплывайте за буйки»: Наталья Бочкарева свела с ума подписчиков, выложив откровенное фото из ванной

На звезду сериала «Счастливы вместе» посыпались непристойные предложения [фото]
Анна МИГАЛОВА
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Актриса показала фанатам, как принимает ванну на гастролях в Санкт-Петербурге.Актриса показала фанатам, как принимает ванну на гастролях в Санкт-Петербурге.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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39-летняя актриса Наталья Бочкарева показала фанатам, как принимает ванну на гастролях в Санкт-Петербурге.

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Откровенное фото спровоцировало подписчиков на непристойные предложения в адрес актрисы
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- Питер, зрители, огромное спасибо! Сегодня была особая атмосфера зала и овации. Я счастлива! - призналась звезда сериала «Счастливы вместе».

Снимок, сделанный во время водных процедур, вполне ожидаемо свел с ума мужскую половину подписчиков. Откровенное фото, на котором Бочкарева лежит в ванной, покрытая пышной пеной, спровоцировало фолловеров на непристойные комментарии.

- Я бы с радостью поплавал с вами в ванной, - сообщил ruraf2009.

- Меньше пены… - попросил ni_colai.ru.

- Ходячий секс, - добавил baga1301.

Один подписчик вовсе прислал звезде свой номер телефона. Мол, звоните в любое время. Ну а некоторые намекнули знаменитой нижегородке, что нужно все-таки держать себя в руках.

- Как говорили в Одессе, не заплывайте за буйки, - написал go_sha1.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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