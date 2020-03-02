«Не заплывайте за буйки»: Наталья Бочкарева свела с ума подписчиков, выложив откровенное фото из ванной
39-летняя актриса Наталья Бочкарева показала фанатам, как принимает ванну на гастролях в Санкт-Петербурге.
- Питер, зрители, огромное спасибо! Сегодня была особая атмосфера зала и овации. Я счастлива! - призналась звезда сериала «Счастливы вместе».
Снимок, сделанный во время водных процедур, вполне ожидаемо свел с ума мужскую половину подписчиков. Откровенное фото, на котором Бочкарева лежит в ванной, покрытая пышной пеной, спровоцировало фолловеров на непристойные комментарии.
- Я бы с радостью поплавал с вами в ванной, - сообщил ruraf2009.
- Меньше пены… - попросил ni_colai.ru.
- Ходячий секс, - добавил baga1301.
Один подписчик вовсе прислал звезде свой номер телефона. Мол, звоните в любое время. Ну а некоторые намекнули знаменитой нижегородке, что нужно все-таки держать себя в руках.
- Как говорили в Одессе, не заплывайте за буйки, - написал go_sha1.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!
Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или позвонить по телефону (831) 200-33-40.
ИСТОЧНИК KP.RU