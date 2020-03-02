«Не заплывайте за буйки»: Наталья Бочкарева свела с ума подписчиков, выложив откровенное фото из ванной

39-летняя актриса Наталья Бочкарева показала фанатам, как принимает ванну на гастролях в Санкт-Петербурге.

natalia_bochkareva_official Откровенное фото спровоцировало подписчиков на непристойные предложения в адрес актрисы

- Питер, зрители, огромное спасибо! Сегодня была особая атмосфера зала и овации. Я счастлива! - призналась звезда сериала «Счастливы вместе».

Снимок, сделанный во время водных процедур, вполне ожидаемо свел с ума мужскую половину подписчиков. Откровенное фото, на котором Бочкарева лежит в ванной, покрытая пышной пеной, спровоцировало фолловеров на непристойные комментарии.

- Я бы с радостью поплавал с вами в ванной, - сообщил ruraf2009.

- Меньше пены… - попросил ni_colai.ru.

- Ходячий секс, - добавил baga1301.

Один подписчик вовсе прислал звезде свой номер телефона. Мол, звоните в любое время. Ну а некоторые намекнули знаменитой нижегородке, что нужно все-таки держать себя в руках.

- Как говорили в Одессе, не заплывайте за буйки, - написал go_sha1.

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