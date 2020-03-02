В день святого Валентина пенсионерка забила возлюбленного скалкой за измену

То, что у его возлюбленной ручка тяжелая, смог убедиться на собственном опыте 48-летний житель Балахны Игорь Еремин (имена героев изменены – прим. Ред.) Причем произошло это в аккурат в День всех влюбленных. Достаточно было упомянуть о другой женщине, и в ход пошла скалка. В результате, список травм в диагнозе медиков растянулся не на одну страницу.

- Около пяти часов вечера 14 февраля мужчина находился у себя дома вместе со своей 56-летней сожительницей, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Постепенно празднование Дня святого Валентина переросло в знатную попойку. И тут мужчина в разговоре упомянул одну общую знакомую. Как оказалось, женщина уже давно его к ней ревновала.

Однако обсуждать прошлые любовные похождения Игорь Еремин был не расположен. Обругав свою сожительницу матом, он направился к туалету. Однако дойти до него не успел – на полдороге его сразил точнехонький удар скалкой.

- От удара я упал на спину, - рассказывал позднее потерпевший мужчина сотрудникам правоохранительных органов. – А она все продолжала меня колотить этой деревяшкой. Причем все время норовила попасть по голове. Мне приходилось укрывать голову руками. Она явно хотела меня убить. Я даже слышал, что она кричала: «Убью».

Кое-как увернувшись от разбушевавшейся возлюбленной, мужчина выскочил в подъезд и укрылся у соседей. Оттуда ему уже и вызвали машину скорой помощи.

- Пострадавший мужчина получил довольно серьезные травмы, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – В соответствии с заключением врачей, у него обнаружена черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, субархоидальное кровотечение затылочной области, перелом затылочной кости с переходом на основание черепа, закрытый перелом левой кисти, ушибленные раны волосистой части головы. Сейчас мужчина находится на лечении в Центральной районной больнице Балахны.

Что касается подозреваемой, то в отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Сейчас она находится под подпиской о невыезде.