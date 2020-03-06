Работники Компании «ЛУКОЙЛ» отмечены правительственными наградами
4 марта в Доме-усадьбе Рукавишниковых состоялось вручение государственных наград Российской Федерации нижегородцам, представляющим разные сферы деятельности: промышленность, здравоохранение, госуправление. В числе награжденных были сотрудники ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» (100% дочернее предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ»).
Первый заместитель губернатора Нижегородской области Евгений Люлин вручил Благодарность Президента Российской Федерации за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу двум работникам ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинез»: машинисту компрессорных установок комплекса каталитического крекинга Андрею Маклакову и начальнику производства смазочных масел и нефтебитума Александру Мухину.
Оба заводчанина являются заслуженными работниками, и уже не раз были отмечены ведомственными наградами: Андрей Маклаков имеет Благодарность Министерства энергетики Российской Федерации, Александр Мухин - Благодарность Министерства энергетики Российской Федерации и почетный диплом Губернатора Нижегородской области. ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинез» гордится своими сотрудниками, их профессиональным и личным вкладом на благо развития региона и страны.