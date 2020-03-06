2020-03-06T12:03:44+03:00
Общество

Работники Компании «ЛУКОЙЛ» отмечены правительственными наградами

В числе награжденных были сотрудники ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез»
Эльвира ОСИПОВА
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Работники Компании «ЛУКОЙЛ» отмечены правительственными наградамиРаботники Компании «ЛУКОЙЛ» отмечены правительственными наградами
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4 марта в Доме-усадьбе Рукавишниковых состоялось вручение государственных наград Российской Федерации нижегородцам, представляющим разные сферы деятельности: промышленность, здравоохранение, госуправление. В числе награжденных были сотрудники ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» (100% дочернее предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ»).

Первый заместитель губернатора Нижегородской области Евгений Люлин вручил Благодарность Президента Российской Федерации за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу двум работникам ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинез»: машинисту компрессорных установок комплекса каталитического крекинга Андрею Маклакову и начальнику производства смазочных масел и нефтебитума Александру Мухину.

Оба заводчанина являются заслуженными работниками, и уже не раз были отмечены ведомственными наградами: Андрей Маклаков имеет Благодарность Министерства энергетики Российской Федерации, Александр Мухин - Благодарность Министерства энергетики Российской Федерации и почетный диплом Губернатора Нижегородской области. ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинез» гордится своими сотрудниками, их профессиональным и личным вкладом на благо развития региона и страны.

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