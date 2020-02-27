«Слов нет, одни слезы»: В Нижегородской области убили и освежевали нескольких лис

Чудовищная история произошла в одной из деревень Лукояновского района – там местные жители обнаружили трупы нескольких лис. Причем животные были убиты с особой жестокостью, а с их тел содрана кожа.

- Какая-то жесть в одном маленьком селе Нижегородской области, - написали местные жители в группе «Нижний Новгород. Без цензуры». - Рано утром жители обнаружили трупы лис с ободранной кожей.

Жуткие кадры вызвали нешуточный резонанс и разделили нижегородских пользователей на два лагеря. Одни возмутились человеческой жестокостью, а другие – посетовали, что лис и так слишком много развелось.

- Одного не понимаю. Популяции некоторых диких животных в России сокращаются угрожающими темпами, - негодовала Надежда Макарова. - И все равно люди продолжают ловить, убивать и пускать на шубы, воротники или просто использовать как трофей.

- А шубки с пушистиком любите носить? Чудаки, в первый раз узрели, откуда шубы берутся, - возразил ей Андрей Рузанов. - А поголовье лис большое в области. Отсюда бешенство и прочие пакости, которые переходят и на домашних собак.

- Слов нет, одни слезы, - подытожила Екатерина Земскова.

На место происшествия уже выезжала полиция. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры".

Вскоре информацию о страшной находке подтвердили и официальные органы. Правда, как оказалось, сделана она была еще 15 февраля.

- Вопрос законности добычи охотничьих ресурсов проверяется сотрудниками комитета госохотнадзора Нижегородской области, - сообщили «Комсомолке» в региональном комитете госохотнадзора. - По данным ведомства 15 февраля в Лукояновском районе, когда были сделаны снимки, на место выезжали сотрудники полиции.

Что касается утилизации тел убитых животных, то эти вопросы находятся в компетенции регионального госветнадзора. Однако в их адрес подобных обращений не поступало.