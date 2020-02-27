2020-02-27T13:04:31+03:00
Общество

Минздрав опроверг слухи о заражении коронавирусом в Нижегородской области

Ранее в социальных сетях появилась информация о четырех случаях заражения
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Минздрав опроверг слухи о заражении коронавирусом в Нижегородской области.Минздрав опроверг слухи о заражении коронавирусом в Нижегородской области.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Нешуточный резонанс в социальных сетях вызвало сообщение о вспышке коронавируса в Нижегородской области.

- Как сообщил наш источник из руководства больницы № 28 в Московском районе из восьми нижегородцев, обратившихся вчера в поликлинику с симптомами заболевания, у четверых сегодня был подтвержден коронавирус, - говорится в сообщении паблика ВЧК. – Остальные четверо находятся на карантине под наблюдением врачей. Сейчас четверо нижегородцев, у которых подтвердился диагноз, находятся в инфекционной больнице.

Однако вскоре поступило официальное опровержение данной информации. По данным регионального минздрава, ни одного случая заражения коронавирусом в Нижегородской области не выявлено.

- Ни одного зафиксированного случая заражения коронавирусной инфекцией на территории Нижегородской области нет. В регионе принимаются все необходимые меры безопасности, - подчеркнула заместитель министра здравоохранения Нижегородской области Светлана Белозерова в ходе заседания оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

Со своей стороны в региональном Управлении Роспотребнадзора данную информацию также опровергли. К слову, ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин уже назвал фейками все сообщения о коронавирусе в нашем регионе.

- Распространение подобной информации не только демонстрирует глупость и безответственность их авторов, но и напрямую нарушает закон, - уверен Глеб Никитин. - Всем любителям тиражировать фейки напоминаю об ответственности за это! Нижегородцев призываю более критично относиться к подобным сообщениям и ориентироваться на официальные источники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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