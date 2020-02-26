«Хуже обезьян!»: Малолетние хулиганы устроили скандал в электричке, не желая платить за проезд

Малолетние хулиганы устроили целое представление в одном из вагонов электрички, следовавшей из Нижнего Новгорода в Дзержинск 25 февраля. Чтобы не платить за проезд, ребята заперлись в туалете. Однако сидели там не тихо, как мышки, а всячески привлекали внимание пассажиров и кондуктора. Информация об инциденте появилась на следующий день в паблике «Подслушано Дзержинск».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nnov.kp.ru/video/embed/763072" frameborder="0"></iframe> Малолетние хулиганы заперлись в туалете электрички, чтобы не платить за проезд.Видео: https://vk.com/ovhdzr

- В течение тридцати минут бедняжка кондуктор выслушивала оскорбления в свой адрес, наблюдала вандализм в помещении, курение и только с третьей попытки вызвала охрану ЖДТ. После сего момента и за десять минут до Дзержинска пять малолетних тел стали пытаться сбежать наружу, но мужчина, оказавшийся свидетелем всего, сдерживал их до прихода полиции взаперти, терпеливо игнорируя язвительные провокации, угрозы и предложения «пошли выйдем», - рассказал очевидец, снявший произошедшее не камеру мобильного телефона.

На кадрах показано, что группа подростков довольно агрессивно и вызывающе вела себя с работницей ГЖД и пассажирами, пытавшими их угомонить. Когда безбилетники почувствовали, что пахнет жареным и им грозит наказание, попробовали сойти на ближайшей остановке. Но у них ничего не вышло. Тогда они пошли в словесную атаку.

- Адекватно разговаривайте! Ты [побоялся] выйти один на один на улицу. Пойдем выйдем! - раздался тоненький мальчишеский голосок.

Затем за парней вступились девочки, которые вместе с ними прятались в туалете. Одна так вовсе разрыдалась.

- Пожалуйста, я вас прошу. Вы не люди, что ли? - взмолилась юная брюнетка.

- Они хуже обезьян, - выдал один из безбилетников.

Но девчонка не унималась и продолжала просить о пощаде: «Поймите нас, пожалуйста!» А по приезду в Дзержинск банду школьников встретили люди в форме.

Тем временем в сети обсуждается произошедшее. Некоторые пользователи соцсети «ВКонтакте» считают, что должно последовать наказание.

- Вот из-за каких-то малолетних чертей люди должны терпеть неудобства, - заявил Андрей Григорьев.

- Мы в молодости тоже хулиганили, но по-доброму. А сейчас злые, наглые, бесстыжие. И взрослых мы уважали. А этих бояться надо… - высказалась Елена Занозина.

- Сначала чтоб заплатили за проезд, потом отмыли туалет зубными щетками. Постирали одежду того, в кого плевались, или счет из химчистки оплатили. Плюс штраф. Думаю, сумма в 20 тысяч их устроит, - добавил Василий Новичков.

«Комсомольская правда» направила запрос в Управление на транспорте МВД России по ПФО с просьбой прокомментировать инцидент.