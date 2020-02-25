Зиме обломали рога: Нижегородские язычники отпраздновали Велесов день и прогнали холода

Велесов день отпраздновали нижегородские язычники в минувшие выходные, проводив тем самым зиму. На берегу лесной реки они прославили древних славянских богов, принесли в жертву испеченный вручную каравай и устроили мистерию символических проводов зимы. Стужу с треском прогнал бог Велес и в буквальном смысле обломал ей рога.

- Мы воссоздали шутейное действо, где символически представили то, что сейчас происходит в природе. У нас было два персонажа: зима в белых нарядах, с двумя рогами на голове и Велес в маске медведя. Они встретились, между ними произошла шутейная драка, своим посохом Велес сломал один рог зиме, после чего зима уходит. Хотя она грозится вернуться, но силы уже не те, дело идет к следующему празднику – проводам зимы, который будет приурочен к весеннему равноденствию, - рассказал организатор праздника и руководитель религиозной группы «Тихий берег» Всеслав Николаев.

На берегу реки язычники принесли в жертву испеченный вручную каравай ФОТО: религиозная группа "Тихий берег"

Велес покровительствует скоту и творческим людям

Праздник «Велесов день» довольно молодой, и создан новоязыческими общинами несколько десятилетий назад. Однако его российские язычники не придумали, а вывели из более древних Власьева дня и Сретения, информацию о которых почерпнули из трудов этнографов. Праздники отмечались в феврале, посвящались встрече зимы с весной и скотоводству.

- Велес – покровитель домашнего скота. Власьев день и Сретение зимы восходят к еще более древнему славянскому празднику, название которого неизвестно. Скорее всего, он был посвящен богу Велесу и имел функции встречи зимы с весной. В этот период происходил зимний отёл скота, покровителем которого является бог Велес. Поэтому праздник был посвящен скотоводству, праздновался на новолуние. Точно мы не знаем, но проведя анализ трудов ученых и этнографов, мы пришли к такому выводу. Велесов день создан новоязычниками на основе этой информации. Кстати, Велес является еще и покровителем творчества, творческих людей, - рассказал Всеслав.

Освещение «громничных» свечей

Прогоняя зиму, язычники освещают "громничные" свечи ФОТО: религиозная группа "Тихий берег"

Прогоняя зиму, нижегородские язычники проводят очистительные, обережные ритуалы. Освещают так называемые громничные свечи. Их раньше делали в некоторых регионах России. После освящения они обретали функции оберега, защищали скот и сам дом во время грозы от попадания молнии. Вот и в этот раз нижегородские язычники освятили «громничные» свечи, сварили уху и отметили праздник за столом «братчиной».

Очистительные и обережные ритуалы ФОТО: религиозная группа "Тихий берег"

КСТАТИ

На празднике Велеса в этот раз присутствовали гости из других городов. Одним из них стал российский религиовед Алексей Гайдуков из Санкт-Петербурга, изучающий современное язычество в России. Наблюдал за ритуалами также исследователь неоязычества, блогер Сергей Паганка. Незадолго до этого оба гостя участвовали в круглом столе «Славянское язычество 21 века», проходившем в Нижегородском мининском университете.