2020-02-25T14:39:46+03:00
Звезды

«Привет, землячки!»: Екатерина Одинцова и Ирина Пегова вспомнили про малую родину

Знаменитые нижегородки случайно встретились на модной выставке в Москве [видео]
Анна МИГАЛОВА
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Актриса Ирина Пегова и телеведущая Екатерина Одинцова родились в Нижегородской области.Актриса Ирина Пегова и телеведущая Екатерина Одинцова родились в Нижегородской области.
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Телеведущая Екатерина Одинцова и актриса Ирина Пегова встретились на выставке моды в Москве. Однако говорили не о фэшн-индустрии, а малой родине. Для поклонников знаменитости записали коротенькое видео, в котором признались в любви к родному краю.

- Мы сейчас сидим и разговариваем о родном городе - Нижнем Новгороде и Нижегородской области, - заявила телезвезда.

- Да, привет, нижегородской губернии! - улыбнулась артистка.

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Нижегородки встретились на выставке моды в Москве.
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Екатерина Одинцова сообщила, что родом из Воротынского района. Там, в селе Фокино ее дедушка работал директором школы.

- Мама приехала к родителям из института и, собственно, родила меня. А ты родилась…? - поинтересовалась бывшая гражданская жена Немцова у своей подруги.

Та выпалила: «В городе Выкса Горьковской области!». Оказалось, что из маленького промышленного городка будущая звезда кино и театра уехала в 1997 году. Тогда Ирина поехала учиться в Нижегородское театральное училище.

- А я махнула в Москву в 1999 году. Понаехали мы в Москву, но родину мы любим! - заверила Одинцова.

Подписчики телеведущей, выложившей видео в своем Инстаграме, удивились, что обе они из одной области. А также завалили звезд комплиментами.

- Вы прославили обе свою малую родину! - отметила galya4294.

- Красавицы! Вы чудесно обе выглядите, - добавила _ma_usi_.

- Привет, землячки, - написала olga_saygina.

ИСТОЧНИК KP.RU

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