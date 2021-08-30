Погода на 1 сентября 2021 в Нижнем Новгороде: тепло, но стоит прихватить с собой зонтик

В День знаний в Нижнем Новгороде температура воздуха составит от +23 до +25 градусов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Лето подходит к концу, и неизменно ближе становится наступление осени, а с ним и начало нового учебного года. И хотя общешкольные линейки в связи с коронавирусом запрещены, на свежем воздухе разрешается провести праздничные мероприятия по классам или параллелям. Поэтому «Комсомолка» узнала у синоптиков, какой будет погода на 1 сентября 2021 в Нижнем Новгороде.

Согласно прогнозу метеорологов, праздничный день для учеников, их родителей, студентов и преподавателей выдастся вполне теплым. В Нижнем Новгороде температура воздуха составит от +23 до +25 градусов, а по области от +21 до +26 градусов. Ночью столбики термометров не опустятся ниже +10 градусов.

- Утром в День знаний всё-таки будет прохладно, всего около +15 градусов, - рассказала начальник отдела метеорологических прогнозов Гидрометцентра - пресс-секретарь ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева. - Будем надеяться, что в большинстве районов области школьные мероприятия пройдут без дождя.

Однако в целом погода обещает быть пасмурной: небо будет затянуто серыми тучами, местами прольются дожди, а кое-где даже пройдут грозы.

- Такие погодные явления преимущественно ожидаются в западной части Нижегородской области, потому что атмосферные фронты уже приблизились к нашему региону и ждут своего часа, - отметила Ольга Мокеева.

Со второго по пятое сентября западные атмосферные фронты и циклоны накроют уже всю область. В эти дни ожидается от +18 до +23 градусов, а ночами — от +10 до +16 градусов тепла.

- Это достаточно комфортная температура, но уже рабочий настрой внесут дожди, - предупреждает Ольга Мокеева. - Шансов на влияние антициклона, который создавал нам погоду без осадков, просто не остаётся.

Атмосферное давление значительно понизится, если сейчас оно чуть повышенное – 750-752 миллиметра ртутного столба, то уже к четвергу займёт отметку в 737 миллиметров ртутного столба. Ветер с юго-восточного сменит на юго-западное и западное направление, и он будет достаточно сильным - 5-10 метров в секунду.

К выходным – 4 и 5 сентября в регион придет ещё более прохладная воздушная масса, днём температура может опуститься до +10…+15 градусов, что после двадцатиградусного тепла будет казаться существенным изменением.

Из-за дождей на улице наступит осенняя промозглость, так как осадки хоть и будут кратковременными, важно помнить, что интенсивного испарения влаги уже не будет.

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