2020-02-23T12:32:52+03:00
Общество

«Держитесь, люди, скоро лето!»: нижегородцы размещают в соцсетях фотографии людей, одетых не по погоде, подснежников и грибов

А синоптики прогнозируют морозы
Елена ЛАЗАРЕВА
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В Балахне вовсю цветут первые весенние цветы. ФОТО: Илья СамаринВ Балахне вовсю цветут первые весенние цветы. ФОТО: Илья Самарин
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Приближение весны все ждут с нетерпением, да и погода в этом году настраивает на весенний лад гораздо раньше и эффективнее, чем календарь. Как только на смену пасмурной погоде пришли солнечные дни, один из нижегородцев достал с верхней полки шкафа летние шорты и футболку. Фотографии «знойного хлопца» немедленно разлетелись по соцсетям.

Некоторые пользователи, правда, предположили, что молодой человек просто приобрел новые шорты, и ему не хватило терпения дождаться лета, чтобы «выгулять топовую шмотку». Но на самом деле, парень всегда ходит одетым не по погоде – пользователи встречали его на улицах Дзержинска в одной толстовке в 10-градусный мороз. Закаленный. И лето у него начнется намного раньше, чем у остальных. Впрочем, судя по одежде, оно у него уже началось.

Пока одни нижегородцы ждут весну, у других уже началось лето. ФОТО: соцсети

Пока одни нижегородцы ждут весну, у других уже началось лето. ФОТО: соцсети

А тем временем в Балахне… зацвели подснежники. Пользователь Илья Самарин поделился фотографиями нежных весенних цветов.

Хотя – что там подснежники! Вице-губернатор Нижегородской области Евгений Люлин на своей странице в инстаграмме разместил фотографию упитанных и мясистых грибов, растущих под елью прямо в снегу. Грибы выглядели настолько убедительно, что пользователи вместо «Не верю!» аккуратно спросили у Евгения Борисовича – неужто настоящие?

Грибы под елкой оказались фейком. ФОТО: инстаграмм Евгения Люлина

Грибы под елкой оказались фейком. ФОТО: инстаграмм Евгения Люлина

Грибы под елкой оказались фейком. ФОТО: инстаграмм Евгения Люлина

Грибы под елкой оказались фейком. ФОТО: инстаграмм Евгения Люлина

Грибы, правда, оказались фейком. Но погоды нынче стоят такие странные, что даже грибами в снегу нижегородцев вряд ли можно удивить.

К слову, в следующую среду синоптики обещают морозы до -11 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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