2020-02-21T18:20:13+03:00
Общество

Кусок бетона с арматурой убрали с детской площадки в Кстове после жалобы в соцсети

Местная жительница рассказала, что из-за арматуры ее сын получил травмы
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Кусок бетона с арматурой убрали с детской площадки в Кстове после жалобы в соцсетиКусок бетона с арматурой убрали с детской площадки в Кстове после жалобы в соцсетиФото: СОЦСЕТИ
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Бетон с арматурой убрали с детской площадки после жалобы местной жительницы в социальной сети «ВКонтакте». Пост появился в группе «ВКонтакте с Кстово».

- 15 февраля 2020 года около 13:00 мой ребенок на прогулке на детской площадке во дворе домов на улице Полевой и Нижегородской в городе Кстово споткнулся о покрытый снегом кусок бетона с торчащими кусками арматуры, упал на него и получил травмы. Судя по всему, этот кусок остался после ремонта трубопровода под детской площадкой. Самостоятельно вытащить его невозможно. Кроме того, после каждого ремонта трубопровода не устанавливаются на место снятые секции спортивного комплекса. Например, сейчас отсутствуют две секции, - пожаловалась в социальной сети «ВКонтакте» кстовчанка Светлана Жукова.

В подтверждение своих слов девушка выложила фотографию, на которой хорошо видны металлические прутья, торчащие из земли.

На обращение девушки оперативно отреагировала администрация Кстовского района – уже на следующий день чиновники отчитались, что бетон и арматура были извлечены из грунта.

Кусок бетона с арматурой убрали с детской площадки в Кстове после жалобы в соцсети Фото: СОЦСЕТИ

Кусок бетона с арматурой убрали с детской площадки в Кстове после жалобы в соцсетиФото: СОЦСЕТИ

ИСТОЧНИК KP.RU

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