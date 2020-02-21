2020-02-21T18:20:13+03:00
Общество

Дети-сироты из Воротынца Нижегородской области пожаловались на плохое качество жилья

В районной администрации заявляют, что некоторые жильцы привели помещения в неудовлетворительное состояние
Елена КАРАЛ
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Дети-сироты из Воротынца Нижегородской области пожаловались на плохое качество жильяДети-сироты из Воротынца Нижегородской области пожаловались на плохое качество жильяФото: Анастасия Осипова
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Дети-сироты из Воротынца Нижегородской области пожаловались на некачественное жилье, которое им предоставили в одноэтажных двухквартирных домах. Последние расположены в рабочем поселке Воротынец на улице Галушкина и были куплены управлением по строительству, архитектуре и ЖКХ администрации Воротынского района.

Жилье предоставлялось в рамках областной целевой программы «Обеспечение жильем детей-сирот путем строительства малоэтажных жилых домов». Возводились постройки ООО «РЕАЛ».

Как рассказал «Комсомолке» владелец одной из квартир Евгений Чапаркин, в своем доме он не живет, так как помещение непригодно для проживания.

- Жить там невозможно, так как фундаменты домов дали очень сильную осадку. Из-за этого окна и двери отошли. В некоторых домах между окном и рамой можно палец просунуть, а у меня поменьше. Потолки текут. В домах стены не утеплены - между сайдингом и пеноблоком утеплителя нет. Первоначально, примерно в 20 домах, в течение года сломались котлы, все пришлось заменять. Я сам поменял отопление, котел, потихоньку проблемы решаю. Фундамент проблемный, сюда надо много вкладывать, а дом не мой, я пока не хочу, - рассказал Евгений.

Парень подозревает, что в реальности дома обошлись дешевле, чем было заявлено официально администрацией. При этом он сообщил, что в числе других детей-сирот безуспешно пытался приватизировать свое жилье.

В некоторых квартирах антисанитария, нет газа и света

В администрации Воротынского района сообщили, что квартиры были предоставлены сиротам по договорам найма в 2014 году. При этом их состояние отвечало всем требованиям и стандартам. Акты приема-передачи сироты подписывали с администрацией. Тот факт, что с домами все было в порядке, подтвержден фотоматериалами, которые направлялись в министерство социальной политики Нижегородской области.

В 2016 году представители администрации проверили квартиры и заключили, что некоторые дома содержатся в ненадлежащем состоянии.

Инспектировали они жилье также с 2017 по 2019 годы. По данным администрации, часть нанимателей содержат свои квартиры в нормальном состоянии, ремонтируют их, вовремя платят за коммунальные услуги и не жалуются на жизнь.

- В то же время у ряда нанимателей жилых помещений из числа детей-сирот (включая Чапаркина Е.А.) в ходе проверки было выявлено, что предоставленные им жилые помещения находятся в крайне неудовлетворительном состоянии, в квартирах антисанитария, требуется текущий ремонт, замена обоев, полового покрытия, покраска потолка. В указанных квартирах за неуплату коммунальных платежей отключен газ, свет, а в жилых помещениях, в нарушение договора, проживают посторонние лица не являющиеся членами семьи нанимателей, - прокомментировали в администрации Воротынского района.

Получив претензии о нарушениях, наниматель должен устранить их, отремонтировать квартиру и выселить людей, которые не имеют права там жить. Евгений же утверждает, что некоторые дома не соответствуют первоначальному состоянию, хотя там никто не проживал. Он также сообщил, что договор социального найма с ним должны были перезаключить весной 2019 года, однако этого не произошло. Несмотря на это, парень намерен добиваться приватизации выделенного ему жилья.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

По данным администрации Воротынского района, один из нанимателей квартиры по фамилии Коровин даже похитил из дома все, что можно было передвинуть: газовую плиту «Грэтта», котел «Китурами», межкомнатные двери и ванну. При этом был поврежден ламинат и сантехника. Администрация обратилась в МО МВД «Воротынский», но там возбуждать уголовное дело отказались в связи со смертью Коровина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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