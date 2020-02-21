2020-02-21T15:17:45+03:00
Происшествия

«Они стащили у банка 17 миллионов рублей»: В Нижнем Новгороде мошенники подсунули в банкоматы «Билеты банка приколов»

Чтобы провернуть эту спецоперацию, они разработали целую схему
Вероника КОТИК
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В Нижнем Новгороде мошенники подсунули в банкоматы «Билеты банка приколов».В Нижнем Новгороде мошенники подсунули в банкоматы «Билеты банка приколов».Фото: Олег ЗОЛОТО
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Обычно «Билеты Банка приколов» мошенникам удается всучить только подслеповатым старушкам. Однако в Нижнем Новгороде им удалось обхитрить…банкоматы. Автоматика не сумела отличить бумажки от настоящих денег.

- С 7 по 11 февраля 2020 года сразу в три банкомата одного из нижегородских банков неизвестные подсунули «Билеты Банка приколов», - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – В каждый из них они внесли от 946 до 1440 купюр номиналом пять тысяч рублей. Чтобы банкомат их принял, они наклеили туда специальную металлизированную полоску.

Вслед за этим все эти купюры они перевели на неизвестные счета. Установить их принадлежность так и не удалось.

- Ну, и наконец, финальной частью этой схемы стало обналичивание этих счетов, - рассказал источник. – В конечном итоге у банков было похищено свыше 17 миллионов рублей. Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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