Этикет и репутация в диджитал: Tele2 расскажет о границах цифрового общения

Tele2 приглашает нижегородцев принять участие в очередной встрече образовательного проекта «Спичка!». Спикером лектория на этот раз станет автор книги и телеграм-канала «Цифровой этикет», преподаватель курсов по цифровым коммуникациям и SMM Ольга Лукинова.

Мобильный оператор Tele2 приглашает нижегородцев на встречу с Ольгой Лукиновой – экспертом в области цифровых коммуникаций. Ольга расскажет, какие стратегии поведения наиболее эффективны в диджитал-среде, поможет правильно определить границу между личным и публичным и научит полноценно управлять собственной репутацией в виртуальном пространстве. Кроме того, гости встречи смогут задать спикеру свои вопросы и получить экспертные рекомендации по правильному использованию инструментов на пути к успешным цифровым коммуникациям.

Ольга Лукинова - преподаватель Института общественных наук РАНХиГС, пресс-секретарь Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинки»), автор телеграм-канала «Цифровой этикет». В этом году вышла книга Ольги «Цифровой этикет. Как не бесить друг друга в интернете», где собраны готовые инструкции, как вести себя в разных ситуациях в сети. Это позволит читателям повысить эффективность своей работы, улучшить деловую репутацию, а также взаимоотношения с клиентами, коллегами и партнерами и защитить свои цифровые границы. Встреча состоится 23 февраля в 16:00 в лектории «Правда» на Варварской, 32 (Нижполиграф, 4 этаж). Участие в мероприятии бесплатное при условии предварительной регистрации на сайте проекта.

Встречи для нижегородцев Tele2 проводит в рамках образовательного проекта «Спичка!». Это беспрецедентный по масштабу проект оператора, который объединяет сотни бесплатных лекториев по всей стране. Всего в 2019-2020 гг. состоится более 250 лекций, которые посетят десятки тысяч людей в регионах от Дальнего Востока до Северо-Запада России.

На площадках проекта выступают локальные лидеры мнений – известные в местных сообществах блогеры и эксперты. Лекции «Спички» – это мастер-классы от тех, кто сделал хобби своей профессией и готов делиться с аудиторией секретами успеха. Со слушателями встречаются fashion-блогеры, event-менеджеры, социальные предприниматели, редакторы известных журналов, директора креативных агентств, семейные психологи и эксперты рекрутинга. Лекции проходят в книжных магазинах, городских кафе, креативных пространствах и коворкинг-центрах. В крупных городах страны оператор проводит по две лекции ежемесячно. Лектории Tele2 работают в Екатеринбурге, Ульяновске, Новосибирске, Перми, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Иркутске, Воронеже, Нижнем Новгороде и Смоленске.

В Нижнем Новгороде проект «Спичка!» стартовал в конце 2019 года. За прошедший период состоялось уже 9 встреч с различными спикерами как Татьяна Савина, Дарья Колосова, Эдуард Макаров, Наташа Максименко и другие. Участниками лекториев уже стали свыше 500 нижегородцев. За расписанием встреч можно следить на сайте проекта.