2020-02-21T13:57:03+03:00
Общество

Этикет и репутация в диджитал: Tele2 расскажет о границах цифрового общения

Гости встречи смогут получить экспертные рекомендации по правильному использованию инструментов на пути к успешным цифровым коммуникациям
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
Поделиться:
Этикет и репутация в диджитал: Tele2 расскажет о границах цифрового общенияЭтикет и репутация в диджитал: Tele2 расскажет о границах цифрового общения
Изменить размер текста:

Tele2 приглашает нижегородцев принять участие в очередной встрече образовательного проекта «Спичка!». Спикером лектория на этот раз станет автор книги и телеграм-канала «Цифровой этикет», преподаватель курсов по цифровым коммуникациям и SMM Ольга Лукинова.

Мобильный оператор Tele2 приглашает нижегородцев на встречу с Ольгой Лукиновой – экспертом в области цифровых коммуникаций. Ольга расскажет, какие стратегии поведения наиболее эффективны в диджитал-среде, поможет правильно определить границу между личным и публичным и научит полноценно управлять собственной репутацией в виртуальном пространстве. Кроме того, гости встречи смогут задать спикеру свои вопросы и получить экспертные рекомендации по правильному использованию инструментов на пути к успешным цифровым коммуникациям.

Ольга Лукинова - преподаватель Института общественных наук РАНХиГС, пресс-секретарь Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинки»), автор телеграм-канала «Цифровой этикет». В этом году вышла книга Ольги «Цифровой этикет. Как не бесить друг друга в интернете», где собраны готовые инструкции, как вести себя в разных ситуациях в сети. Это позволит читателям повысить эффективность своей работы, улучшить деловую репутацию, а также взаимоотношения с клиентами, коллегами и партнерами и защитить свои цифровые границы. Встреча состоится 23 февраля в 16:00 в лектории «Правда» на Варварской, 32 (Нижполиграф, 4 этаж). Участие в мероприятии бесплатное при условии предварительной регистрации на сайте проекта.

Встречи для нижегородцев Tele2 проводит в рамках образовательного проекта «Спичка!». Это беспрецедентный по масштабу проект оператора, который объединяет сотни бесплатных лекториев по всей стране. Всего в 2019-2020 гг. состоится более 250 лекций, которые посетят десятки тысяч людей в регионах от Дальнего Востока до Северо-Запада России.

На площадках проекта выступают локальные лидеры мнений – известные в местных сообществах блогеры и эксперты. Лекции «Спички» – это мастер-классы от тех, кто сделал хобби своей профессией и готов делиться с аудиторией секретами успеха. Со слушателями встречаются fashion-блогеры, event-менеджеры, социальные предприниматели, редакторы известных журналов, директора креативных агентств, семейные психологи и эксперты рекрутинга. Лекции проходят в книжных магазинах, городских кафе, креативных пространствах и коворкинг-центрах. В крупных городах страны оператор проводит по две лекции ежемесячно. Лектории Tele2 работают в Екатеринбурге, Ульяновске, Новосибирске, Перми, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Иркутске, Воронеже, Нижнем Новгороде и Смоленске.

В Нижнем Новгороде проект «Спичка!» стартовал в конце 2019 года. За прошедший период состоялось уже 9 встреч с различными спикерами как Татьяна Савина, Дарья Колосова, Эдуард Макаров, Наташа Максименко и другие. Участниками лекториев уже стали свыше 500 нижегородцев. За расписанием встреч можно следить на сайте проекта.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Мария Захарова о встрече эвакуированных из Китая украинцев: Мир вздрогнул, увидев собственноручно вскормленное племя
Официальный представитель российского МИДа считает символичным, что эти события происходят в дни шестилетней годовщины переворота на Майдане
К чему снятся птицы: толкование снов про пернатых
Прекрасные, парящие в высоте, с роскошным оперением или же серые и невзрачные – пернатые могут появиться в вашем сновидении в разных обличиях. Стоит вспомнить все детали происходившего, чтобы понять, к чему снятся птицы именно в вашем случае
Новости 24
Нижегородский минкульт запустил на сайте раздел, посвященный 75-летию Победы
Четыре лисицы и шесть птиц из «Мишутки» переехали в нижегородский «Мадагаскар»
Реконструкция «Между прошлым и будущим» пройдет в нижегородском Парке Победы
В Нижнем Новгороде суд вынес приговор врачам, признав их виновными в смерти пациента
В Нижегородской области построят веревочный городок и качели для детей и взрослых
Нижегородцы могут оплатить проезд вторсырьем
В Нижегородской области водитель сбил двух пешеходов, проезжая на красный свет
20 февраля в Нижегородской области случился свадебный бум
В Нижнем Новгороде ограбили "лиц, перевозивших деньги"
В выходные в Нижнем Новгороде ожидается снег и сильный ветер
Глеб Никитин: «Закон о введении звания «Город трудовой доблести» - долгожданный для нижегородцев»
В Нижегородской области планируют построить университетский кампус будущего
Более 25 млн рублей направят на ремонт музея-заповедника в Большом Болдине
В Балахнинском районе – новый глава местного самоуправления
Рейсовый автобус столкнулся с иномаркой и съехал в кювет на Балахнинской трассе в Нижегородской области
Нижегородский ДК Ленина и несколько памятников планируется передать региону
10 школ искусств будут отремонтированы в Нижегородской области в 2020 году
В Нижнем Новгороде введут ограничение остановки транспорта на Ванеева и Алексеевской
В Нижнем Новгороде сегодня осадков не ожидается
Нижегородскую область посетила делегация из Японии
Глеб Никитин встретился с генеральным директором ППК «Российский экологический оператор» Ильей Гудковым
Нижегородские удобрения будут поставляться в Кот-д’Ивуар