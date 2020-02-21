11-летнюю футболистку из Екатеринбурга не пустили на турнир в Нижний Новгород, потому что она не мальчик

Вопиющая несправедливость произошла с юной футболисткой Ариной Акатьевой из Екатеринбурга. Будучи капитаном команды мальчиков ДЮСШ «Факел», она собиралась участвовать в финале первенства России по мини-футболу, который будет проходить в Нижнем Новгороде с 1 по 8 марта. Однако Организаторы заявили, что путь на турнир ей заказан.

Соцсети встали на сторону девочки. Фото: https://vk.com/te_ekbФото: СОЦСЕТИ

- Ей 11 лет, и она, возможно, - лучшая футболистка страны в своем возрасте. Но Арину не пускают на важные соревнования. Потому что она не мальчик, - говорится в паблике «Типичный Екатеринбург».

Отметим, что в регламенте турнира по мини-футболу нет прямого запрета на участие девочек в составе мальчишеских команд. Но, несмотря на это, Ассоциация мини-футбола России заявила, что до соревнований допускаются лишь юноши.

ФК "Урал" также поддержал Арину Акатьеву.Фото: СОЦСЕТИ

После огласки этой шокирующей новости в социальных сетях запустили флешмоб в поддержку Арины. В частности, на сторону юной футболистки встал ФК «Урал», разместивший публикацию с фотографией девочки в своем «Твиттере».

- Арина, мы за тебя! - говорится в посте.

Теперь юная спортсменка отправится на первенство России по мини-футболу. Фото: https://vk.com/te_ekbФото: СОЦСЕТИ

Весть о несправедливом решении организаторов турнира быстренько дошла до губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Он, как и большинство неравнодушных жителей России, встал на сторону спортсменки.

- Сегодня узнал из СМИ, что на финал первенства России по мини-футболу, который пройдет в начале марта в Нижнем, не пускают 11-летнюю спортсменку Арину Акатьеву. Говорят, мол, она же девочка, а команда - мальчишечья, поэтому участвовать не может. Девчонка - капитан команды и играет лучше всех, на ее счету 21 гол. Посчитал, что это неправильно. Пришлось подключаться, - написал Никитин в своем «Инстаграме». - Итог - в виде исключения Арина будет играть! Болею за нее и желаю успеха!