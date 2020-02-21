2020-02-21T12:02:48+03:00
Общество

11-летнюю футболистку из Екатеринбурга не пустили на турнир в Нижний Новгород, потому что она не мальчик

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин добился, чтобы спортсменка все-таки приехала на соревнования
Анна МИГАЛОВА
Поделиться:
Организаторы не захотели пускать Арину на важные соревнования. Фото: https://vk.com/te_ekbОрганизаторы не захотели пускать Арину на важные соревнования. Фото: https://vk.com/te_ekbФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Вопиющая несправедливость произошла с юной футболисткой Ариной Акатьевой из Екатеринбурга. Будучи капитаном команды мальчиков ДЮСШ «Факел», она собиралась участвовать в финале первенства России по мини-футболу, который будет проходить в Нижнем Новгороде с 1 по 8 марта. Однако Организаторы заявили, что путь на турнир ей заказан.

Соцсети встали на сторону девочки. Фото: https://vk.com/te_ekb Фото: СОЦСЕТИ

Соцсети встали на сторону девочки. Фото: https://vk.com/te_ekbФото: СОЦСЕТИ

- Ей 11 лет, и она, возможно, - лучшая футболистка страны в своем возрасте. Но Арину не пускают на важные соревнования. Потому что она не мальчик, - говорится в паблике «Типичный Екатеринбург».

Отметим, что в регламенте турнира по мини-футболу нет прямого запрета на участие девочек в составе мальчишеских команд. Но, несмотря на это, Ассоциация мини-футбола России заявила, что до соревнований допускаются лишь юноши.

ФК "Урал" также поддержал Арину Акатьеву. Фото: СОЦСЕТИ

ФК "Урал" также поддержал Арину Акатьеву.Фото: СОЦСЕТИ

После огласки этой шокирующей новости в социальных сетях запустили флешмоб в поддержку Арины. В частности, на сторону юной футболистки встал ФК «Урал», разместивший публикацию с фотографией девочки в своем «Твиттере».

- Арина, мы за тебя! - говорится в посте.

Теперь юная спортсменка отправится на первенство России по мини-футболу. Фото: https://vk.com/te_ekb Фото: СОЦСЕТИ

Теперь юная спортсменка отправится на первенство России по мини-футболу. Фото: https://vk.com/te_ekbФото: СОЦСЕТИ

Весть о несправедливом решении организаторов турнира быстренько дошла до губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Он, как и большинство неравнодушных жителей России, встал на сторону спортсменки.

- Сегодня узнал из СМИ, что на финал первенства России по мини-футболу, который пройдет в начале марта в Нижнем, не пускают 11-летнюю спортсменку Арину Акатьеву. Говорят, мол, она же девочка, а команда - мальчишечья, поэтому участвовать не может. Девчонка - капитан команды и играет лучше всех, на ее счету 21 гол. Посчитал, что это неправильно. Пришлось подключаться, - написал Никитин в своем «Инстаграме». - Итог - в виде исключения Арина будет играть! Болею за нее и желаю успеха!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Мария Захарова о встрече эвакуированных из Китая украинцев: Мир вздрогнул, увидев собственноручно вскормленное племя
Официальный представитель российского МИДа считает символичным, что эти события происходят в дни шестилетней годовщины переворота на Майдане
К чему снятся птицы: толкование снов про пернатых
Прекрасные, парящие в высоте, с роскошным оперением или же серые и невзрачные – пернатые могут появиться в вашем сновидении в разных обличиях. Стоит вспомнить все детали происходившего, чтобы понять, к чему снятся птицы именно в вашем случае
Новости 24
Нижегородцы могут оплатить проезд вторсырьем
В Нижегородской области водитель сбил двух пешеходов, проезжая на красный свет
20 февраля в Нижегородской области случился свадебный бум
В Нижнем Новгороде ограбили "лиц, перевозивших деньги"
В выходные в Нижнем Новгороде ожидается снег и сильный ветер
Глеб Никитин: «Закон о введении звания «Город трудовой доблести» - долгожданный для нижегородцев»
В Нижегородской области планируют построить университетский кампус будущего
Более 25 млн рублей направят на ремонт музея-заповедника в Большом Болдине
В Балахнинском районе – новый глава местного самоуправления
Рейсовый автобус столкнулся с иномаркой и съехал в кювет на Балахнинской трассе в Нижегородской области
Нижегородский ДК Ленина и несколько памятников планируется передать региону
10 школ искусств будут отремонтированы в Нижегородской области в 2020 году
В Нижнем Новгороде введут ограничение остановки транспорта на Ванеева и Алексеевской
В Нижнем Новгороде сегодня осадков не ожидается
Нижегородскую область посетила делегация из Японии
Глеб Никитин встретился с генеральным директором ППК «Российский экологический оператор» Ильей Гудковым
Нижегородские удобрения будут поставляться в Кот-д’Ивуар