Нижегородские политики высказались о важности принятия закона о звании «Город трудовой доблести»

Законопроект «О почетном звании Российской Федерации «Город трудовой доблести» приняли в третьем окончательном чтении депутаты Государственной Думы РФ 20 февраля. Нижегородские политики отметили важность события, рассказали о том, как проходила работа в парламенте и почему закон так важен для Нижегородской области.

Как отметил губернатор Нижегородской области и секретарь НРО партии «Единая Россия» Глеб Никитин, закон был долгожданным для всех нижегородцев. Сейчас в регионе проживает 27,5 тысяч участников и инвалидов войны, тружеников тыла, для которых присвоение Нижнему Новгорода почетного звания будет символизировать признание их заслуг в военные годы.

- Я уже общался с ветеранами в разных районах, и они поддерживают эту инициативу. Вся Горьковская область была тогда регионом трудовой доблести. На горьковских заводах выпускали новейшую военную технику, а в деревнях все силы отдавали тому, чтобы вырастить достойный урожай и направить на фронт, - сказал Глеб Никитин.

Глава региона также отметил, что Нижний Новгород отвечает все критериям, позволяющим стать обладателем этого звания. О трудовом подвиге нижегородцев можно судить по многочисленным архивным данным, которые сохранились. Горьковские предприятия были отмечены самыми высокими государственными наградами, что широко освещалось в прессе тех лет.

Свое положительное заключение касательно вклада Горьковской области в Победу уже дала Российская академия наук.

Законопроект принят практически без изменений

Подробнее о процедуре рассказал депутат Государственной Думы Артем Кавинов. По его словам, законопроект был принят практически без изменений, хотя и предлагалось более подробно расписать, какие трудовые достижения следует принимать во внимание, рассматривая вопрос о присвоении звания.

- Многие посчитали эту норму излишней. Напомню, что предложения по присвоению звания вносятся гражданами, общественными объединениями. И затем ходатайство с экспертным заключением российской академии наук рассматривает российский оргкомитет «Победа». А звание присваивается указом президента накануне майских праздников, - рассказал Артем Кавинов.

Депутат добавил, что Нижегородская область – не единственный регион, претендующий на почетное звание. Сбор подписей также организован в Рязани, Самаре, Иванове и других городах. Однако для жителей нижегородского региона этот законопроект является принципиальным, считает Артем Кавинов.

За присвоение почетного звания Нижнему Новгороду уже проголосовали более 222 тысяч человек. ФОТО: Александр Воложанин

Поддержать инициативу за присвоение Нижнему Новгороду заслуженного звания, нижегородцы могут на сайте «ЗаНижний.рф». Сейчас за нее уже проголосовали более 222 тысяч человек, поэтому губернатор и депутаты в очередной раз пригласили всех присоединиться к сбору подписей.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Дмитрий Сватковский, депутат Государственной Думы

- Принятое решение – восстановление исторической справедливости. Город Горький неслучайно называют «Арсеналом Победы» - более 30 тысяч танков и самоходных артиллерийских установок, более 100 тысяч артиллерийских систем, 170 тысяч автомобилей и 16 тысяч самолетов, более тысячи «Катюш», 27 подводных лодок и более 57 миллионов боеприпасов - все это было создано в Горьком в годы войны! Я не умаляю заслуг других городов, но, на мой взгляд, Нижний Новгород как ни один другой город заслуживает этого звания, - подчеркнул Дмитрий Сватковский.

КСТАТИ

Согласно законопроекту в городе, получившем звание «Город трудовой доблести», власти обязаны сохранять военно-историческое и трудовое наследие, работать над патриотическим воспитанием жителей города, прежде всего молодежи. В таком городе обязательно устанавливают стелу с изображением герба города и текстом указа Президента России, проводятся публичные мероприятия и праздничные салюты 1 мая (Праздник Весны и Труда), 9 мая (День Победы) и в День города.