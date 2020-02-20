2020-02-20T17:03:06+03:00
Происшествия

«Не наказывайте его»: Нижегородка заступилась за любовника своей 16-летней дочери, нанесшего ей травму во время секса

Мать отказалась писать заявление на обидчика своей дочери
Вероника КОТИК
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Нижегородка заступилась за любовника своей 16-летней дочери, нанесшей ей травму во время секса.Нижегородка заступилась за любовника своей 16-летней дочери, нанесшей ей травму во время секса.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Зачастую, узнав о начале половой жизни своих дочерей-подростков, матери негодуют и требуют наказать замешанных в этом деле парней. Однако 40-летняя Екатерина Григорьева (имя героини изменено – прим. Ред.) из Борского района отступила от негласных правил и…заступилась за любовника своей дочери. И это несмотря на то, что тот умудрился ее изрядно покалечить во время секса.

- Все произошло около шести часов вечера 2 февраля, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Ее 16-летняя дочь заперлась у себя в квартире вместе со своим 15-летним любовником. Как заверяет мать, она сама ей это разрешила. Там подростки по обоюдному согласию занялись сексом. Однако дело закончилось травмой – девочка с кровотечениями и разрывом слизистой влагалища была доставлена в больницу. Сейчас она проходит обследование в Борской ЦРБ.

Однако вопреки ожиданиям сотрудников правоохранительных органов, мать пострадавшей девочки не стала возмущаться и требовать возмездия. Напротив – она заступилась за малолетнего горе-любовника.

- Не надо проводить здесь никаких проверок и возбуждать уголовные дела, -отрезала нижегородка. – Никакого заявления на мальчишку я писать не буду.

Тем не менее, без проверки это дело не осталось – о случившемся правоохранителям сообщили медики. Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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