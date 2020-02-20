2020-02-20T12:19:14+03:00
Происшествия

В Нижегородской области горела пилорама: Опубликовано фото и видео страшного пожара

Общая площадь пожара составила около тысячи квадратных метров [фото, видео]
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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В Нижегородской области горела пилорама.В Нижегородской области горела пилорама.Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
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Весьма беспокойным выдался вчерашний вечер для жителей Дальнеконстантиновского района – там внезапно вспыхнула пилорама. Общая площадь пожара составила около тысяч квадратных метров.

- Сообщение о возгорании здания пилорамы в поселке Дальнее Константиново к нам поступило в 16:44 19 февраля, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области. – На место происшествия сразу же выехали сотрудники местного пожарно-спасательного гарнизона.

Общая площадь пожара составила около тысячи квадратных метров. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Общая площадь пожара составила около тысячи квадратных метров.Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Как оказалось, само здание пилорамы представляло собой одноэтажный металлический ангар с металлической кровлей. Общая площадь пожара составляла около тысячи квадратных метров.

- Примерно в 17:40 пожар был локализован на площади одна тысяча квадратных метров, - рассказали в региональном ГУ МЧС. – К 18:18 открыток горение было полностью ликвидировано, после чего началась проливка конструкций. К счастью, в результате пожара никто не погиб и не пострадал.

К счастью, в результате пожара никто не пострадал. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

К счастью, в результате пожара никто не пострадал.Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Тем не менее, судя по опубликованным фото и видео, пожар на пилораме был действительно серьезный. В настоящее время обстоятельства возгорания выясняются.

В Нижегородской области горела пилорама.Видео: ГУ МЧС России по Нижегородской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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