Детский сад в Дзержинске закрыли на карантин по гриппу, а обнаружили гепатит

Детский сад №133 в Дзержинске был закрыт на карантин по гриппу. Симптомы болезни у всей ребятни были одинаковые – высокая температура, кашель, насморк. В родительском чате мамочки делились переживаниями и ходом болезни у своих детей. И каково же было их удивление, когда родителям стали поступать звонки из поликлиники – звонившие медработники срочно требовали прийти и сдать кровь на анализ. Причем эскулапов не останавливало даже то, что некоторые дети с высоченной, выше 39 градусов, температурой.

«Куда я его повезу? Он лежит как тряпочка, не ест, пылает жаром, - рассказывает одна из мамочек, которая по понятным причинам просила не называть своего имени. – А мне в ответ: «Ваши проблемы, как вы его повезете!». Вот как тут не впасть в панику – бегите, сдавайте! Да что происходит вообще?!».

Успокоила родителей одна из воспитательниц, которая сообщила – у одного из сотрудников детского сада обнаружен гепатит А, и, поскольку сотрудница контактировала с детьми, анализ крови необходимо сдать всем. Конечно, такое объяснение полностью успокоить не могло, но это все же лучше, чем ничего.

Директор департамента информационной политики и взаимодействия со СМИ администрации города Дзержинска Анастасия Говорова пояснила: «Гепатит А был обнаружен у музыкального работника в ходе проведения планового медосмотра. На 19 февраля анализ крови взят у 74 детей, все результаты отрицательные».

Почему такое спокойное и исчерпывающее объяснение не могло дать родителям руководство детского сада или медработники? Зачем устраивать тайну там, где ее нет?

«Очень возмущает, что для нас даже не предусмотрели специальные условия сдачи анализов! У нас половина детей в группе или болеет, или восстанавливается после болезни. И мы должны везти их в поликлинику, стоять в общей очереди, рискуя снова заболеть или заразить других. Чем наши дети виноваты, что кто-то из сотрудников заболел? Неужели нельзя было организовать централизованный забор крови в какой-то определенный день и час? Или отправить выездную бригаду в садик, чтобы мы могли сдать кровь здесь, а не везти малыша через весь город в поликлинику», - возмущаются родители.

Гепатит А – не настолько опасное заболевание, чтобы впадать в панику и бить в набат. Зачем руководству детского сада №133 и лично директору Марине Лушиной нужно было «нагнетать атмосферу» - совершенно непонятно.

Как обычно – перестраховались. Хотели как лучше. Но опять забыли подумать о тех, кому должно стать «лучше» - о детях.