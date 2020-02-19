«Хочу исправить ошибку матери»: Нижегородка разыскивает в Сызрани сына своего родного брата

Долгие годы нижегородка Елена Смирнова жила, не подозревая, что в Сызрани у нее есть племянник. О его существовании женщина узнала от матери, которая решила покаяться перед смертью десять лет назад.

- Было письмо… - начала свою исповедь умирающая старушка.

«Заревел из-за сына, которого не видел»

Когда старший брат Игорь ушел в армию в 1987 году, Елена была совсем крохой. Потому не очень-то помнит его возвращение со службы и то, что было потом. Пробелы в памяти восполнила пожилая мать, рассказавшая повзрослевшей дочери о письме, которое пришло им вскоре после увольнения Игоря из армии.

- В нем было написано: «Игорь, мне надо тебе кое-что сказать. У тебя родился сын…». В общем-то, об этом письме мама, которой, к сожалению, уже десять лет как нет в живых, сообщила Игорю перед самым уходом, - пояснила «Комсомолке» нижегородка.

Весточка от возлюбленной из Сызрани пришла в день свадьбы Игоря. И чтобы не портить праздник, заботливая мать не стала отдавать письмо сыну.

- Я все думаю, может, он увольнялся из армии и не знал, что девушка беременная? Сопоставляю факты, постоянно прокручиваю все в голове. Брат уволился в начале июня 1989 года, а свадьба была в январе. Получается, что в том самом письме было написано про ребенка, а не про то, что надо что-то сказать Игорю! - размышляет Елена.

А на прошлой неделе ей позвонила жена брата, которая сходу наорала на родственницу.

- Почему ты скрывала от меня, что у Игоря есть внебрачный сын? - раздалось в трубке.

От неожиданности Елена начала жадно глотать воздух, не зная, что ответить снохе. Но та не стала дожидаться ответа, продолжив тираду: «Он выпил и заревел! Сказал, что у него есть сын, которого он никогда не видел!»

«Племянник не виноват, что так получилось»

Узнав об этой эмоциональной выходке брата, женщина решила все же отыскать племянника. Начала с того, что разместила такое объявление в сызранских пабликах в соцсети «ВКонтакте»:

«Здравствуйте. Недавно узнала историю, которая связана с вашим городом, и теперь она мне не дает покоя. Я из Нижегородской области. У меня есть брат. В 1987-1989 годах он служил где-то в вашем городе в армии. Зовут его Минин Игорь. И вот я узнала, что у него должен быть ребенок в вашем городе. Если есть в этой группе мама этого ребенка или сам ребенок (вроде слышала, что это сын), отзовитесь, пожалуйста. Очень хочу увидеть своего племянника».

Искать приходится вслепую, ведь никакой информации о той самой женщине, с которой у брата Елены завязались серьезные отношения, нет. Ни имени, ни рода деятельности, ни тем более адреса проживания. А о фотографиях и мечтать не приходится.

- Мне ничего неизвестно. Просто знаю, что где-то в Сызрани живет мой племянник. И я ищу его, потому что он - моя родня! Он не виноват, что так получилось. Надеюсь, что когда-нибудь мы увидимся. Понимаю, что они с матерью на нас в обиде. Мне все равно. Я хочу исправить ошибку, которую совершила наша мать много лет назад, - заявила собеседница «Комсомолки».

Нижегородка призналась, что идея отыскать родственника стала едва ли не навязчивой. Поиски племянника стали сниться ей по ночам.

- Недавно даже приснилось, что ко мне приехали какие-то люди и сказали, что мой пост в соцсетях вызвал общественный резонанс, - добавила Елена.

Пытался ли сам Игорь разыскать своего сына или каким-то образом выйти на связь с давней знакомой из Сызрани, большая тайна. Брат с сестрой никогда не разговаривали на эту тему.

- Я бы расспросила брата как следует, но боюсь, что только нарвусь на скандал. Да, наверное, ему хочется встретиться с сыном, но за десять лет он ни разу об этом не заговорил. Так что племянника я ищу для себя. Знаете, у каждого своя совесть. Пускай брат живет с этим дальше, - заключила нижегородка.

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