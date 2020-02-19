2020-02-19T16:41:55+03:00
Общество

Tele2 запускает инновационный центр управления гигабайтами

В поддержку этого сервиса оператор запускает новую рекламную кампанию
Эльвира ОСИПОВА
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Фото: Tele2Фото: Tele2
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Tele2 в мобильном приложении «Мой Tele2» запускает центр управления интернет-трафиком. Абонентам стало еще удобнее делиться, продавать и переносить гигабайты на следующий месяц. В поддержку этого сервиса оператор запускает новую рекламную кампанию.

Ежемесячно трафиком делятся миллионы абонентов Tele2. Всего за 2019 год клиенты компании подарили друг другу 100 Пб. Они совершили более 4 млн сделок по продаже и покупке гигабайтов в «Маркет Tele2».

Действуя по «другим правилам», Tele2 создает альтернативу рыночным практикам и напоминает, что абонент может распоряжаться своим пакетом интернет-трафика без ограничений. Пользователь сам в любое время может решать, что делать с гигабайтами. Оператор подчеркивает свой честный подход, предлагая клиентам простой и удобный сервис.

В мобильном приложении «Мой Tele2» появился центр управления гигабайтами, который визуализирует важнейшую информацию – статус абонента, срок действия текущего пакета гигабайтов, количество потраченного и оставшегося интернет-трафика. С помощью специальных кнопок можно перенести, продать или поделиться трафиком.

В поддержку сервиса Tele2 запустила новый этап рекламной кампании. Герой рекламного ролика – всемогущий абонент, который может поделиться, продать или перенести гигабайты на следующий месяц в любое время и в любом месте. Команда Tele2 напоминает: каждому абоненту пакет гигабайтов подвластен полностью. Все, что для этого нужно – открыть мобильное приложение и воспользоваться центром управления гигабайтами. Новое видео доступно на канале Tele2 в YouTube по ссылке.

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