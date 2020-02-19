Коммуникация с населением касательно будущего парка «Швейцария» выстраивалась ненадлежащим образом, что привело к появлению множества фейков и спекуляций вокруг проекта.

Об этом губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил на встрече с представителями общественности, которая прошла на территории парка 19 февраля.

- Проектировщик и ответственные лица, по сути, провалили работу по коммуникации с населением. Спекуляция или фейки – это то, что вбрасывалось регулярно: какие-то парковки, сомнительный бизнес, капитальные строения – ничего этого не будет, мы этого не допустим ни в коем случае! Решений относительно наличия объектов капитального строительства, их количества, решения о вырубке зеленых насаждения я лично не принимал и не приму, - заявил Глеб Никитин.

Глеб Никитин считает проваленной работу по коммуникации с населением касательно благоустройства «Швейцарии». ФОТО:Кирилл Мартынов

Губернатор сообщил, что парк необходимо привести в порядок, сделав его красивым и безопасным. Основная работа при этом должна проводиться в части создания на территории детского и спортивного центров.

Следует также рассмотреть возможность обустройства таких объектов, как дорожки, освещение, скамейки, пункт аренды инвентаря и прочих нестационарных объектов.

Глеб Никитин поручил проектировщику и городской администрации привести в порядок ограждение парка - объект культурного наследия.

Он добавил, что работа заказчиков, проектировщиков и муниципалитета, которую общественность сочла спорной, следует обсудить и только потом принять решения.

- «Швейцария» - это объект культурного наследия, «жемчужина», один из лучших объектов паркового искусства в Нижнем Новгороде. Мы получили средства из федерального бюджета в рамках подготовки к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода для того, чтобы привести парк в порядок. Считаю, что ни в коем случае нельзя менять статус зеленых насаждений в парке. Мы будем защищать положения охранного статуса в соответствии с законодательством, - подчеркнул глава региона.

Глеб Никитин считает проваленной работу по коммуникации с населением касательно благоустройства «Швейцарии». ФОТО:Кирилл Мартынов

На встрече присутствовали представители ОНФ, экологических организаций, Общественной палаты Нижнего Новгорода и неравнодушные горожане.

Выслушав людей, глава региона поручил администрации города и проектировщику выполнить доработку технического задания по благоустройству парка.