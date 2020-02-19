Снегоуборочная техника снесла часть старинного дома в центре Нижнего Новгорода

Обычная уборка снега на Ильинской улице в Нижнем Новгороде обернулась настоящей катастрофой. Водитель, вероятно, не почувствовал габариты своей техники и врезался в старинный дом, отреставрированный в прошлом году. Очевидец снял последствия аварии на видео и выложил в социальных сетях.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.nnov.kp.ru/video/embed/761760" frameborder="0"></iframe> Грейдер снес угол старинного дома на Ильинке.Видео: https://vk.com/bezcenznn

- Дом был отреставрирован в 2019 году. Судя по всему, памятник архитектуры. Грейдер сдавал назад и снес угол. Визуально очень серьезные повреждения. Разбит кирпич, смещена одна рама, - рассказал Петр Капранов.

Так историческое здание выглядело до реставрации в 2019 году. Фото: https://www.google.com/maps

Отметим, что речь идет о доме № 41 по Ильинской улице, построенном в 1839-1848 годах архитекторами Георгом Кизеветтером и Львом Фостиковым. В нем некогда жили мещане Обросимовы, перебравшиеся в Нижний Новгород из Балахны в 1822 году. 8 февраля 1946 года дом сгорел. Дмитрий Васильевич Обросимов обратился в Нижегородскую строительную комиссию за разрешением отремонтировать дом, «не изменяя ничего в наружности фасада». При этом просил выдать ссуду. Но денег не дали, и в начале 1848 года Обросимовы вынуждены были продать сгоревший дом мещанке Козловой. Та быстренько отремонтировала здание, заложив при этом аркаду первого этажа и превратив лавки в жилые помещения. В таком виде дом сохранился до сих пор.

«Комсомольская правда» направила официальный запрос в пресс-службу городской администрации по поводу действий водителя снегоуборочной техники и дальнейшей судьбы здания.