2020-02-19T13:14:48+03:00
Происшествия

Охранник винного магазина до полусмерти избил нижегородца

С тяжелыми травмами пострадавший доставлен в больницу
Вероника КОТИК
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Охранник винного магазина до полусмерти избил нижегородца.Охранник винного магазина до полусмерти избил нижегородца.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Серьезными травмами закончился для 45-летнего нижегородца спор с охранником винного магазина – с гематомами и ушибом головного мозга он доставлен в городскую больницу № 39. А начиналось все довольно банально.

- 9 февраля 44-летний нижегородец Виктор Ерошкин (имя героя изменено – прим. Ред.) привел к себе в гости нового знакомого, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Однако между ними возник конфликт, который перерос в драку. В результате, хозяин квартиры получил несколько серьезных травм, в том числе ушиб головного мозга и внутричерепную гематому. С этими травмами он был доставлен в больницу № 39.

Надо признать, что избитому мужчине был причинен тяжкий вред здоровью. Оно и понятно – в вопросах рукоприкладства его оппонент оказался настоящим профи. В настоящее время он работает охранником винного магазина.

- Сейчас потерпевший находится в нейрохирургическом отделении. В сознание он пока так и не пришел, - рассказал источник. – Что касается 19-летнего нападавшего, то в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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