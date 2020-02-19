2020-02-19T10:56:28+03:00
Общество

Почти на четыре года раньше нижегородская семья сможет въехать в «двушку», если предпочтет ипотеку накоплению

При аренде и сбережении, двухкомнатную квартиру получится приобрести лишь за 8 лет 6 месяцев
Елена КАРАЛ
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Почти на четыре года раньше нижегородская семья сможет въехать в «двушку», если предпочтет ипотеку накоплениюПочти на четыре года раньше нижегородская семья сможет въехать в «двушку», если предпочтет ипотеку накоплениюФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Почти на четыре года раньше нижегородская семья сможет приобрести двухкомнатную квартиру, если предпочтет ипотеку аренде жилья и накоплению. К такому выводу пришли аналитики портала Domofond.ru, которые решили выяснить:насколько приобретение «двушки» на вторичном рынке в потеку быстрее съема и накопления.

Эксперты проводили анализ на основе совокупного дохода семьи из двух работающих человек, которые готовы выделить половину своего заработка на покупку жилья (одну среднюю зарплату в месяц) или его аренду с накоплением.

Первоначальный ипотечный взнос при этом составил 20% от стоимости квартиры, согласно условиям «семейной ипотеки». Размер процентной ставки – 6%.

В исследовании аналитики опирались на среднюю стоимость квартир на вторичном рынке 78 российских регионов.

Оказалось, что в Нижегородской области на выплату ипотеки уйдет 4 года 11 месяцев. В случае аренды двухкомнатного помещения за 15 000 рублей в месяц, на квартиру получится накопить только за 8 лет 6 месяцев. Откладывать ежемесячно при этом получится порядка 20 876 рублей. Таким образом, ипотека позволит семье стать обладателями «двушки» на 3 года 7 месяцев раньше, чем при съеме и накоплении денег.

В случае покупки в ипотеку, банку придется переплатить 239 321 рубль от изначальной стоимости двухкомнатной квартиры.

КСТАТИ

В среднем по России на выплату ипотеки семье из двух работающих человек требуется 5 лет и 3 месяца. В случае аренды квартиры, на собственную «двушку» получится накопить за 9 лет и 4 месяца. Двухкомнатное жилье с помощью ипотеки удастся приобрести на 4 года и 1 месяц быстрее, чем при аренде с накоплением. Банку россияне переплатят при этом 353 704 рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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