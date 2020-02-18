Мужская территория: ТОП идеальных подарков на 23 февраля

День защитника Отечества у мужчин всегда ассоциируется с мужественностью, вниманием, подарками и гордостью. А вот у женщин и девушек – с непреодолимой паникой. Каждая из нас судорожно перебирает варианты презентов для своих защитников: кружки были, носки тоже, пены для бритья сто раз были… Что же дарить?

Мы выяснили, что подарить на главный мужской праздник.

Каждый мужчина хочет поддерживать свой имидж и статус. Для этого в Нижнем Новгороде был создан специальный клуб - Oldboy Barbershop.

Это не просто парикмахерская, а настоящий рай для представителей сильного пола. Здесь есть все, что нужно настоящему защитнику: возможность найти свой стиль, стать лучше.

Каждый мужчина хочет поддерживать свой имидж и статус. Для этого в Нижнем Новгороде был создан специальный клуб - Oldboy Barbershop.

Среди услуг Oldboy есть не только мужские стрижки, но и профессиональный массаж любого вида, возможность сделать татуировку, уход за руками и попробовать королевское бритье. Почему королевское? Все просто: оно выполняется с применением горячего компресса, который позволяет открыть поры и размягчить щетину, мастера используют опасную бритву и премиальные средства английского бренда Truefitt&Hill. Это не просто процедура, а настоящая SPA-программа для лица.

Это не просто парикмахерская, а настоящий рай для представителей сильного пола.

Помимо услуг по уходу за волосами в сети Oldboy представлен огромный выбор эксклюзивной мужской косметики, которой нет ни в одном масс-маркете. Это и премиальные бренды из Великобритании Lock Stock и Truefitt&Hill, Proraso из Италии, Uppercut Deluxe из Австралии и другие. Такому подарку точно обрадуется любой мужчина.

Здесь есть все, что нужно настоящему защитнику: возможность найти свой стиль, стать лучше.

Корреспонденты «Комсомолки» лично побывали в Oldboy и сделали там подборку подарков на 23 февраля на любую сумму. Вот несколько примеров.

Пакеты за 1000 рублей:

- уход за бородой

- массаж спины и шейно-воротниковой зоны

- уход за руками.

Помимо услуг по уходу за волосами в сети Oldboy представлен огромный выбор эксклюзивной мужской косметики, которой нет ни в одном масс-маркете.

Пакеты за 2000 рублей:

- стрижка + моделирование бороды

- шампунь + бальзам для бороды

- стрижка и уход за руками

Пакеты за 3000 рублей:

- стрижка + общий массаж тела

- парфюм

- стайлинг + шампунь

Пакеты за 5000 рублей:

- стрижка + массаж тела + уход за руками + стайлинг для укладки

- парфюм + масло для бороды

- татуировка.

Такому подарку точно обрадуется любой мужчина.

Вежливые консультанты помогут вам подобрать индивидуальный подарок для любого мужчины. Покупка упаковывается в красивую коробочку, и это еще один плюс – не нужно думать, в чем дарить.

Если вы сомневаетесь в выборе, можно просто приобрести для своего защитника подарочный сертификат любым номиналом. Тогда он выберет себе подарок сам, когда придет в Oldboy, расположенный в ТРЦ Жар-Птица. На официальном сайте OldBoy https://oldboynn.ru/ вы можете приобрести электронный сертификат не выходя из дома.

Подробная информация об услугах и акциях барбершопа OldBoy по телефону: +7 987 544-44-40, +7 831 216-04-42 и на сайте https://oldboynn.ru/

Советская площадь, 5, Нижний Новгород (ТРЦ Жар-Птица, 2 этаж, секция С03)

Инстаграм: https://www.instagram.com/oldboy_nn/

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