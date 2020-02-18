2020-02-18T18:41:18+03:00
Общество

Мужская территория: ТОП идеальных подарков на 23 февраля

Мы выяснили, что подарить на главный мужской праздник
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Мужская территория: ТОП идеальных подарков на 23 февраля.Мужская территория: ТОП идеальных подарков на 23 февраля.
Изменить размер текста:

День защитника Отечества у мужчин всегда ассоциируется с мужественностью, вниманием, подарками и гордостью. А вот у женщин и девушек – с непреодолимой паникой. Каждая из нас судорожно перебирает варианты презентов для своих защитников: кружки были, носки тоже, пены для бритья сто раз были… Что же дарить?

Мы выяснили, что подарить на главный мужской праздник.

Мы выяснили, что подарить на главный мужской праздник.

Каждый мужчина хочет поддерживать свой имидж и статус. Для этого в Нижнем Новгороде был создан специальный клуб - Oldboy Barbershop.

Это не просто парикмахерская, а настоящий рай для представителей сильного пола. Здесь есть все, что нужно настоящему защитнику: возможность найти свой стиль, стать лучше.

Каждый мужчина хочет поддерживать свой имидж и статус. Для этого в Нижнем Новгороде был создан специальный клуб - Oldboy Barbershop.

Каждый мужчина хочет поддерживать свой имидж и статус. Для этого в Нижнем Новгороде был создан специальный клуб - Oldboy Barbershop.

Среди услуг Oldboy есть не только мужские стрижки, но и профессиональный массаж любого вида, возможность сделать татуировку, уход за руками и попробовать королевское бритье. Почему королевское? Все просто: оно выполняется с применением горячего компресса, который позволяет открыть поры и размягчить щетину, мастера используют опасную бритву и премиальные средства английского бренда Truefitt&Hill. Это не просто процедура, а настоящая SPA-программа для лица.

Это не просто парикмахерская, а настоящий рай для представителей сильного пола.

Это не просто парикмахерская, а настоящий рай для представителей сильного пола.

Помимо услуг по уходу за волосами в сети Oldboy представлен огромный выбор эксклюзивной мужской косметики, которой нет ни в одном масс-маркете. Это и премиальные бренды из Великобритании Lock Stock и Truefitt&Hill, Proraso из Италии, Uppercut Deluxe из Австралии и другие. Такому подарку точно обрадуется любой мужчина.

Здесь есть все, что нужно настоящему защитнику: возможность найти свой стиль, стать лучше.

Здесь есть все, что нужно настоящему защитнику: возможность найти свой стиль, стать лучше.

Корреспонденты «Комсомолки» лично побывали в Oldboy и сделали там подборку подарков на 23 февраля на любую сумму. Вот несколько примеров.

Пакеты за 1000 рублей:

- уход за бородой

- массаж спины и шейно-воротниковой зоны

- уход за руками.

Помимо услуг по уходу за волосами в сети Oldboy представлен огромный выбор эксклюзивной мужской косметики, которой нет ни в одном масс-маркете.

Помимо услуг по уходу за волосами в сети Oldboy представлен огромный выбор эксклюзивной мужской косметики, которой нет ни в одном масс-маркете.

Пакеты за 2000 рублей:

- стрижка + моделирование бороды

- шампунь + бальзам для бороды

- стрижка и уход за руками

Пакеты за 3000 рублей:

- стрижка + общий массаж тела

- парфюм

- стайлинг + шампунь

Пакеты за 5000 рублей:

- стрижка + массаж тела + уход за руками + стайлинг для укладки

- парфюм + масло для бороды

- татуировка.

Такому подарку точно обрадуется любой мужчина.

Такому подарку точно обрадуется любой мужчина.

Вежливые консультанты помогут вам подобрать индивидуальный подарок для любого мужчины. Покупка упаковывается в красивую коробочку, и это еще один плюс – не нужно думать, в чем дарить.

Если вы сомневаетесь в выборе, можно просто приобрести для своего защитника подарочный сертификат любым номиналом. Тогда он выберет себе подарок сам, когда придет в Oldboy, расположенный в ТРЦ Жар-Птица. На официальном сайте OldBoy https://oldboynn.ru/ вы можете приобрести электронный сертификат не выходя из дома.

Подробная информация об услугах и акциях барбершопа OldBoy по телефону: +7 987 544-44-40, +7 831 216-04-42 и на сайте https://oldboynn.ru/

Советская площадь, 5, Нижний Новгород (ТРЦ Жар-Птица, 2 этаж, секция С03)

Инстаграм: https://www.instagram.com/oldboy_nn/

В Контакте: https://vk.com/oldboy_nn

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Снимайте не про котиков, а про стариков, которые забирают бездомных животных
Президент Союза кинологический организаций России Владимир Уражевский представил «КП» свой взгялд на то, какие сюжеты и фильмы должны появляться в прайм-тайм на российском телевидении
Владимир Тарасов: «Опыт – главная ценность старшего возраста, и не стоит им пренебрегать»
Управляющий отделением ПФР по Нижегородской области в программе «Герои Волги» рассказал Руслану Станчеву о том, как проводится работа с людьми старшего поколения и что мотивирует их оставаться активными
Новости 24
Газификация северных районов Нижегородской области начнется в 2021 году
Ввод станции снеготаяния Приокского района к следующей зиме оказался под вопросом
Частный перевозчик подрезал автобус, в котором ехал мэр Нижнего Новгорода
В Нижегородской области открылся новый «ЭкоПункт»
Академия танца Бориса Эйфмана проведет в Нижегородской области просмотр талантливых детей
29-летний мужчина погиб в аварии на нижегородской трассе
Патриотический форум «Нижний Новгород – Родина Героев» пройдет 20 февраля
Новые сети и канализационно-насосную станцию построили на Бору в рамках проекта «Оздоровление Волги»
120 «умных остановок» установлены в Нижнем Новгороде
Новые электронные проездные для школьников и студентов появятся в Нижегородской области
Нижегородец попал в больницу после пожара в Сормове
Названо новое место проведения Масленичных гуляний в Нижнем Новгороде
Лишь две станции нижегородского метро работают без убытка
Здание бывшей бургерной от Тимати на Большой Покровской продают за 75 миллионов рублей
Нижегородцы стали чаще интересоваться информацией о ВИЧ после фильма Дудя
26 газозаправок планируют построить к 2022 году в Нижегородской области
Строительство парка развлечений в Нижегородской области начнется в 2020 году
Сухой фонтан появится на проспекте Гагарина в этом году
Первый в России региональный ветеринарный токсикологический центр откроется в Нижнем Новгороде
Солнце может повлиять на прием телерадиоканалов в Нижегородской области
В Нижегородской области стартовало голосование за местные инициативы
В Нижегородской области стартовало голосование за местные инициативы
Нижегородские болельщики спели «Катюшу» всем стадионом пред матчем с «Амуром»
МЧС предупреждает нижегородцев о сильном ветре
200 миллионов рублей планируется выделить на ремонт памятников героям Войны
В Нижнем Новгороде ожидается сильный ветер и снег с дождем