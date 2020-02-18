2020-02-18T18:41:18+03:00
Происшествия

«Пока ждала эвакуатор, в нее въехал автовоз»: Иномарка перевернулась на автодороге Нижний Новгород – Доскино

Нижегородцы обсуждают видео, опубликованное в социальных сетях [фото]
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Иномарка перевернулась на автодороге Нижний Новгород – Доскино. ФОТО: Группа "Регион-52"Иномарка перевернулась на автодороге Нижний Новгород – Доскино. ФОТО: Группа "Регион-52"
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Автомобилисты, проезжающие сегодня утром по Автозаводскому шоссе, были впечатлены последствиями произошедшей там аварии. Участниками ДТП стали легковой автомобиль и автовоз.

- На Автозаводском шоссе серьёзная авария — одна машина улетела в кювет, а прицеп у фуры почти свалился, - написал Антон Воронец в группе «Регион-52».

Очевидец происшествия также опубликовал видео аварии. К счастью, в результате ДТП никто не пострадал. Позднее информацию о столкновении подтвердили и в правоохранительных органах.

- Авария произошла примерно в 7:40 утра 18 февраля. Девушка-водитель легкового автомобиля не справилась с управлением и опрокинулась, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области. – Пока она ждала эвакуатор, в нее въехал автовоз. Его занесло, и он краем прицепа задел ее автомобиль. Пострадавших в результате этой аварии нет.

К счастью, в результате аварии никто не пострадал. ФОТО: Группа "Регион-52".

К счастью, в результате аварии никто не пострадал. ФОТО: Группа "Регион-52".

Между тем, нижегородцы принялись обсуждать опубликованное видео. Многие припомнили, что аварии на этом участке происходят с завидной регулярностью.

- Опять авария! Да сколько уже можно? – возмутилась Виолетта Кочеткова. -

Дорога не освещена, нет ни одного дорожного знака о крутом повороте или направлении движения! На тех отбойниках, что стоят, отражатели не видны из-за грязи.

- Этот поворот уже замостил себя памятниками, - согласился Алексей Капанов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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