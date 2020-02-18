Владимир Тарасов: «Опыт – главная ценность старшего возраста, и не стоит им пренебрегать»

Вы уже давно работаете и в Пенсионном фонде, и в городской думе Нижнего Новгорода, и везде занимаете активную позицию. Насколько мне известно, сейчас у вас готовится совместный проект с Нижегородским гериатрическим центром. Расскажите, в чем его суть.

Наверное, для кого-то это новость, но Пенсионный фонд занимается не только выплатами. Мы активно работаем с Союзом пенсионеров, и своими проектами мотивируем людей не просто существовать, а жить полноценной жизнью. Гериатрия — то есть лечение пожилых людей — имеет свою специфику: например, в этом возрасте важно предупреждать различные травы и переломы.

И вы учите людей, тому как это делать?

Некоторые бытовые моменты объяснять нужно — и пожилым людям, и родственникам, которые о них заботятся. Не ходить по дому в рваных тапочках, которыми можно зацепиться за что-нибудь, пользоваться тростью, когда на улице скользко. Очень хороши в этом плане занятия скандинавской ходьбой — такая прогулка и безопасна, и полезна для здоровья.

Эти простые, но нужные советы, мы вместе с сотрудниками гериатрического центра решили выпустить в виде методичек. Учитывая уровень смертности от переломов, такая работа может спасти сотни, и даже тысячи жизней.

Как вы собираетесь распространять их — вместе с пенсией?

Распространением занимается Союз пенсионеров, отделения которого есть в каждом районе. Основной актив организации составляет несколько тысяч человек, однако число участников наших акций, общественных и спортивных мероприятиях принимают всегда в разы больше.

То, что пенсионеры у нас активны — это известный факт. Но их как-то надо собрать, предупредить....

Разумеется, мы постоянно работаем с людьми старшего поколения, объясняем, что общественная активность — это во многом залог долголетия. У Нижегородской области, кстати, отнюдь не плохие показатели — сейчас в регионе проживает 121 тысяча человек в возрасте от 80 до 90 лет. Еще 16 тысяч жителей преодолели этот порог, из них 120 нижегородцев уже отпраздновали свое 100-летие. Конечно же, мы стремимся к тому, чтобы долгожителей было еще больше.

Вы затронули очень важную тему — необходимо не просто увеличить число долгожителей, но и сделать так, чтобы жизнь старшего поколения была полноценной. Стоит отметить, что за последние десять лет средняя продолжительность жизни нижегородцев значительно выросла: сейчас она превышает 73 года, президент Владимир Путин поручил довести этот показатель до 80 лет и более. Однако по-прежнему не совсем понятно, кто конкретно должен отвечать за то, чтобы люди «серебряного возраста» оставались активными — власть, депутаты, семья или кто-то еще. Кто должен поддерживать их — не только в материальном, но и в эмоциональном плане?

Конечно же, во многом это задача младших родственников — лишний раз позвонить своим родителям, бабушкам и дедушкам, напомнить, что на улице гололед, или просто поинтересоваться состоянием здоровья. Во-вторых, безусловно, нужны общественные, «живые» мероприятия — например, наш проект «Все мы родом из деревни» собрал массу желающих показать свое творчество.

Помимо материальной помощи, в любом возрасте человеку необходимо, чтобы им интересовались. А жизненный опыт пожилых людей нужен молодежи — мы не всегда признаем мудрость советов старших родственников в юном возрасте, но впоследствии понимание их правоты обязательно приходит.

Здесь с вами трудно спорить, но все-таки финансовая поддержка играет немаловажную роль. В России принято до последнего участвовать в процессе воспитания детей — иногда лет до 30, если не больше, — и в итоге это мешает детям сформировать ответственность за себя, а потом и за своих родителей. Какова все-таки правильная позиция в этом вопросе, и агитируете ли вы молодежь быть более ответственной за старших родственников, во всех смыслах?

Я думаю, что воспитание — это специфический процесс, который в каждой семье организован по-своему. В моей семье все дети ответственные, все работают. Помню, когда на даче вредных насекомых собирали, они еще и к соседям бегали — им помогать. Конечно, иногда чрезмерная любовь к детям идет во вред, и, разумеется, их необходимо учить самостоятельности. Во всем нужно знать меру.

Есть какие-то основные рекомендации, которые вы могли бы дать старшему поколению. Чем себя занять, какие стимулы можно найти для дальнейшего развития? Сейчас, например, многие записываются на компьютерные курсы или становятся волонтерами.

У нас в области, кстати, уже сложилось целое движение «серебряных волонтеров». Их немало и в Нижнем Новгороде, и в районах.

Хорошо. Что можно предложить еще — занятия спортом?

Конечно. Мы проводим спартакиады для людей старшего поколения, причем некоторые участники подходят к этому процессу как к настоящим спортивным соревнованиям — приходят за победой.

При этом, естественно, мы разумно подходим к организации подобных мероприятий и исключаем из программы дисциплины, которые предполагают чрезмерную физическую нагрузку.

Про интернет вы тоже верно сказали — сейчас это хорошее средство общения, возможность поговорить с друзьями и родственниками, если они живут далеко. Кроме того, мероприятия, которые проводит Союз пенсионеров, позволяют людям старшего поколения общаться друг с другом вживую — что их конечно, очень радует. Для победителей различных конкурсов мы организуем поездки в Нижний Новгород — здесь я хочу отдать должное главам районных администраций, которые активно помогают нам в этом.

Тема «вовлечения» пенсионеров в интернет меня волнует напрямую, поскольку я отвечаю за блок обратной связи с областным правительством в социальных сетях. Отмечу, что среди подписчиков губернатора Глеба Никитина в Instagram много людей старшего поколения, причем не только из крупных городов — есть те, кто проживает в достаточно отдаленных населенных пунктах. При этом пенсионеры отнюдь не стараются критиковать власть, а часто сами предлагают пути решения существующих проблем.

Это связано с их опытом. Опыт, кстати, является главной ценностью старшего возраста, и мы никак не должны им пренебрегать.

Нельзя не упомянуть, что в этом году мы отмечаем 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, которая для старшего поколения является чрезвычайно важной датой. Мы узнавали истории тех времен от наших бабушек и дедушек — все они застали трудное послевоеннное время, но и ветераны среди них еще есть. Планируют ли проводить приуроченные к этой дате мероприятия Союз пенсионеров, Пенсионный фонд и вы — лично, как депутат?

Безусловно. У нас состоится «поединок» хоров, которые будут исполнять песни военных лет. Люди старшего возраста довольно часто занимаются пением, и свой хор есть почти в каждой районе. Гала-концерт победителей мы проведем 28 апреля в ДК «ГАЗ». До этого в автозаводском доме культуры также состоится флэшмоб на военную тематику. Важной составляющего этого года также станет реставрация памятников — они являются напоминаем о подвиге наших соотечественников, и отношение к этой памяти должно быть соответствующим.