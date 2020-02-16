«Позор на мои седины»: Наталья Водянова поставила себе «неуд» по географии

Супермодель Наталья Водянова, находясь в Палермо, в трогательном видео призналась своим подписчикам, что только сейчас узнала, что Сицилия – это остров. Об этом она рассказала, пробуя изысканные итальянские блюда.

- Позор на мои седины! Закончить школу и не знать, что Сицилия - остров?! Это просто неуд, - ругала себя супермодель. - Пожалуйста, не линчуйте меня сильно в комментариях под моим новым Youtube видео.

Однако подписчики и не думали осуждать супермодель. Большинство из них принялись нахваливать красавицу. А некоторые, как выяснилось, и сами узнали, что Сицилия – это остров только благодаря посту Натальи Водяновой.

- Пять детей родила сама и такая юная принцесса! Потрясающая! Молодец, - оценила супермодель prosha72.

natasupernova What happens in Sicily stays in Sicily? This is what went down backstage for @toryburch upcoming campaign, don t tell my kids and check out that YouTube video (link in bio) Позор на мои седины! Закончить школу и не знать, что Сицилия - остров?! Это просто неуд! Пожалуйста, не линчуйте меня сильно в комментариях под моим Новым Новым Youtube видео

- Наша краса, - поддержала ее elena777st. - Добрая, нежная, красивая. Инопланетное создание.

- Я тоже не знала этого, - призналась tatiana_liadochkina.