«Позор на мои седины»: Наталья Водянова поставила себе «неуд» по географии
Супермодель Наталья Водянова, находясь в Палермо, в трогательном видео призналась своим подписчикам, что только сейчас узнала, что Сицилия – это остров. Об этом она рассказала, пробуя изысканные итальянские блюда.
- Позор на мои седины! Закончить школу и не знать, что Сицилия - остров?! Это просто неуд, - ругала себя супермодель. - Пожалуйста, не линчуйте меня сильно в комментариях под моим новым Youtube видео.
Однако подписчики и не думали осуждать супермодель. Большинство из них принялись нахваливать красавицу. А некоторые, как выяснилось, и сами узнали, что Сицилия – это остров только благодаря посту Натальи Водяновой.
- Пять детей родила сама и такая юная принцесса! Потрясающая! Молодец, - оценила супермодель prosha72.
- Наша краса, - поддержала ее elena777st. - Добрая, нежная, красивая. Инопланетное создание.
- Я тоже не знала этого, - призналась tatiana_liadochkina.
ИСТОЧНИК KP.RU
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