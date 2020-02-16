2020-02-16T19:40:34+03:00
Звезды

«Позор на мои седины»: Наталья Водянова поставила себе «неуд» по географии

Супермодель призналась, что только сейчас узнала, что Сицилия – это остров
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Наталья Водянова поставила себе «неуд» по географии.Наталья Водянова поставила себе «неуд» по географии.Фото: СОЦСЕТИ
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Супермодель Наталья Водянова, находясь в Палермо, в трогательном видео призналась своим подписчикам, что только сейчас узнала, что Сицилия – это остров. Об этом она рассказала, пробуя изысканные итальянские блюда.

- Позор на мои седины! Закончить школу и не знать, что Сицилия - остров?! Это просто неуд, - ругала себя супермодель. - Пожалуйста, не линчуйте меня сильно в комментариях под моим новым Youtube видео.

Однако подписчики и не думали осуждать супермодель. Большинство из них принялись нахваливать красавицу. А некоторые, как выяснилось, и сами узнали, что Сицилия – это остров только благодаря посту Натальи Водяновой.

- Пять детей родила сама и такая юная принцесса! Потрясающая! Молодец, - оценила супермодель prosha72.

natasupernovanatasupernova
What happens in Sicily stays in Sicily? This is what went down backstage for @toryburch upcoming campaign, don t tell my kids and check out that YouTube video (link in bio) Позор на мои седины! Закончить школу и не знать, что Сицилия - остров?! Это просто неуд! Пожалуйста, не линчуйте меня сильно в комментариях под моим Новым Новым Youtube видео
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- Наша краса, - поддержала ее elena777st. - Добрая, нежная, красивая. Инопланетное создание.

- Я тоже не знала этого, - призналась tatiana_liadochkina.

ИСТОЧНИК KP.RU

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