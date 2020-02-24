2020-02-24T12:39:39+03:00
Общество

Свыше 80 млн рублей направят на поддержку молодых специалистов в селах Нижегородской области

С 2020 года в регионе заработает программа, которая позволит молодым кадрам улучшить жилищные условия
Елена КАРАЛ
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Свыше 80 млн рублей направят на поддержку молодых специалистов в селах Нижегородской области Фото: government-nnov.ruСвыше 80 млн рублей направят на поддержку молодых специалистов в селах Нижегородской области Фото: government-nnov.ru
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Свыше 80 миллионов рублей планируют затратить на поддержку молодых специалистов в селах Нижегородской области. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин.

Губернатор отметил активное внедрение цифровых технологий в сельхозпроизводство, которое ведется в последние годы. Кроме того, в селах появляется современная техника, реализуются масштабные инвестиционные проекты, благодаря чему отрасль привлекает молодых специалистов.

Последним полагаются ежемесячные выплаты от 6000 до 8000 рублей, в зависимости от категории должностей. Кроме того, молодые кадры могут рассчитывать на разовую выплату, которая поможет им улучшить жилищные условия. Так, специалистам с высшим образованием выплачивается 300 тысяч рублей, а со средним - 210 тысяч.

Студентам вузов платят аграрные стипендии в размере 4000 рублей, а учащимся техникумов- 3000 рублей.

- Мы со своей стороны также стараемся заинтересовать нашу молодежь - в областном законодательстве предусмотрели выплату аграрной стипендии. Она выплачивается ежемесячно студентам, заключившим договор с сельхозпредприятием области о дальнейшем трудоустройстве. Стипендию уже получают 36 студентов, - рассказал Глеб Никитин.

Начиная с этого года, в Нижегородской области заработает федеральная программа «Комплексное развитие сельских территорий». Она также призвана улучшить жилищные условия востребованных специалистов в районах.

По словам губернатора, новое жилье по программе сможет получить сотня нижегородских семей из 17 районов региона. Помимо сотрудников агропромышленного комплекса, участие в программе смогут принять и работники социальной сферы.

Напомним, в 2020 году губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял решение увеличить господдержку сельского хозяйства по сравнению с предыдущим годом. Так, на развитие предприятий агропромышленного комплекса Нижегородской области будет направлено 4,2 миллиарда рублей федеральных и областных средств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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