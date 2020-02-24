2020-02-24T11:10:24+03:00
Общество

Нижегородские предприниматели смогут присвоить статус «социального предприятия» своему бизнесу

Подать документы можно успеть по упрощенной системе
Елена КАРАЛ
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Нижегородские предприниматели смогут присвоить статус «социального предприятия» своему бизнесу. ФОТО: Мой бизнес | Нижегородская областьНижегородские предприниматели смогут присвоить статус «социального предприятия» своему бизнесу. ФОТО: Мой бизнес | Нижегородская область
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Получить статус «социального предприятия» смогут нижегородские предприниматели. По данным регионального минпрома, признание субъектов малого и среднего бизнеса социальными предприятиями, стало возможно благодаря изменениям в Федеральный закон от «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Поправки определяют понятия «социальное предпринимательство» и «социальное предприятие».

Как отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов, благодаря статусу социального предприятия, бизнесмены могут рассчитывать на специальные меры поддержки в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

- Среди них гранты, льготное кредитование, консультационная и менторская поддержка, реклама на экранах и билбордах на территории города и области, услуги по разработке сайтов, франшиз, бизнес-планирования, размещение в навигаторе социальных услуг, образовательные программы для получения необходимых навыков и компетенций по доработке и развитию социальных проектов и многие другие направления поддержки», - пояснил министр.

Максим Черкасов также добавил, что для подтверждения статуса, доступен упрощенный порядок - с сокращенным перечнем документов. Он будет актуален до 1 марта 2020 года.

После этой даты и до 1 мая, подать документы можно будет по общей системе. Последняя будет использоваться в последующие годы.

Предоставлять документы нужно через Центр инноваций социальной сферы Нижегородской области в окнах «Мой бизнес».

Без поддержки не останутся и те люди, которые только задумываются о социальном предпринимательстве. Глава Центра инноваций социальной сферы Нижегородской области Игорь Седых пообещал, что им предоставят возможность пройти обучение и проконсультируют. Работа будет вестись согласно с разработанными ЦИСС региона методиками.

- Сейчас также ведется работа по подготовке регионального закона о социальном предпринимательстве, в который предлагается включить и новые направления поддержки социальных предприятий, такие как налоговые и имущественные льготы, расширение информационной поддержки, льготы для поставщиков социальных услуг и многое другое, - сообщил руководитель ЦИСС.

Получить подробную информацию и ознакомиться с перечнем документов для вступления в Реестр социальных предприятий можно на сайте центра.

За любой справочной информацией рекомендуется обращаться по телефону: 435-15-24, позвонив на горячую линию «Мой бизнес» или обратившись в окна «Мой бизнес».

Напомним Нижегородская область присоединилась к работе в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» с начала 2019 года. Соответствующее решение принял глава региона Глеб Никитин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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