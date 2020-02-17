2020-02-17T19:03:57+03:00
Общество

Елена Исинбаева отобрала юных нижегородцев для своего проекта

В отборочном этапе фестиваля «Каждый ребенок достоин пьедестала» участвовали ребята из детдомов [фото]
Анна МИГАЛОВА
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Елена Исинбаева и гендиректор "Торпедо" Александр Харламов. Фото: https://www.instagram.com/hctorpedo/Елена Исинбаева и гендиректор "Торпедо" Александр Харламов. Фото: https://www.instagram.com/hctorpedo/
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Двукратный олимпийский чемпион Елена Исинбаева провела два дня в Нижнем Новгороде, чтобы отобрать юных спортсменов в свой благотворительный проект. Об этом знаменитая прыгунья сообщила в своем Инстаграме.

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Спортсменка приехала в Нижний Новгород с фестивалем Каждый ребенок достоин пьедестала
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- Приехали к детям из детских домов с нашим спортивным фестивалем «Каждый ребенок достоин пьедестала». Дети счастливы вырваться из своих соцучреждений, поселиться в гостинице, вкусно покушать, посетить культурные достопримечательности города и, конечно же, поучаствовать в спортивных и творческих состязаниях, - написала спортсменка.

Фото: https://vk.com/isinbaeva_fund

Фото: https://vk.com/isinbaeva_fund

В первый день после торжественного открытия вторых региональных соревнований детишки выступили с танцевальными номерами, посоревновались в многоборье ГТО и посмотрели мотивационный фильм. А 16 февраля ребята посетили спортивные мастер-классы, поучаствовали в конкурсе рисунка и посетили торжественное награждение.

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В спортивном фестивале приняли участие 150 детей из десяти социальных учреждений области.
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По информации благотворительного фонда Елены Исинбаевой, в празднике приняли участие 150 ребят из десяти социальных учреждений Нижегородской области.

- С каждым годом мы осознаем и видим востребованность нашего социально-важного проекта и получаем поддержку в столь сложном, но необходимо деле. Особенно приятно, что в Нижнем Новгороде поддержку оказали лично губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и генеральный директор ХК «Торпедо» Александр Харламов, - добавила спортсменка.

Фото: https://vk.com/isinbaeva_fund

Фото: https://vk.com/isinbaeva_fund

ИСТОЧНИК KP.RU

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