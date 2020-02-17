Елена Исинбаева отобрала юных нижегородцев для своего проекта
Двукратный олимпийский чемпион Елена Исинбаева провела два дня в Нижнем Новгороде, чтобы отобрать юных спортсменов в свой благотворительный проект. Об этом знаменитая прыгунья сообщила в своем Инстаграме.
- Приехали к детям из детских домов с нашим спортивным фестивалем «Каждый ребенок достоин пьедестала». Дети счастливы вырваться из своих соцучреждений, поселиться в гостинице, вкусно покушать, посетить культурные достопримечательности города и, конечно же, поучаствовать в спортивных и творческих состязаниях, - написала спортсменка.
Фото: https://vk.com/isinbaeva_fund
В первый день после торжественного открытия вторых региональных соревнований детишки выступили с танцевальными номерами, посоревновались в многоборье ГТО и посмотрели мотивационный фильм. А 16 февраля ребята посетили спортивные мастер-классы, поучаствовали в конкурсе рисунка и посетили торжественное награждение.
По информации благотворительного фонда Елены Исинбаевой, в празднике приняли участие 150 ребят из десяти социальных учреждений Нижегородской области.
- С каждым годом мы осознаем и видим востребованность нашего социально-важного проекта и получаем поддержку в столь сложном, но необходимо деле. Особенно приятно, что в Нижнем Новгороде поддержку оказали лично губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и генеральный директор ХК «Торпедо» Александр Харламов, - добавила спортсменка.
Фото: https://vk.com/isinbaeva_fund
ИСТОЧНИК KP.RU