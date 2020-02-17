Елена Исинбаева отобрала юных нижегородцев для своего проекта

Двукратный олимпийский чемпион Елена Исинбаева провела два дня в Нижнем Новгороде, чтобы отобрать юных спортсменов в свой благотворительный проект. Об этом знаменитая прыгунья сообщила в своем Инстаграме.

isinbaevayelena Спортсменка приехала в Нижний Новгород с фестивалем Каждый ребенок достоин пьедестала

- Приехали к детям из детских домов с нашим спортивным фестивалем «Каждый ребенок достоин пьедестала». Дети счастливы вырваться из своих соцучреждений, поселиться в гостинице, вкусно покушать, посетить культурные достопримечательности города и, конечно же, поучаствовать в спортивных и творческих состязаниях, - написала спортсменка.

Фото: https://vk.com/isinbaeva_fund

В первый день после торжественного открытия вторых региональных соревнований детишки выступили с танцевальными номерами, посоревновались в многоборье ГТО и посмотрели мотивационный фильм. А 16 февраля ребята посетили спортивные мастер-классы, поучаствовали в конкурсе рисунка и посетили торжественное награждение.

isinbaeva.fund В спортивном фестивале приняли участие 150 детей из десяти социальных учреждений области.

По информации благотворительного фонда Елены Исинбаевой, в празднике приняли участие 150 ребят из десяти социальных учреждений Нижегородской области.

- С каждым годом мы осознаем и видим востребованность нашего социально-важного проекта и получаем поддержку в столь сложном, но необходимо деле. Особенно приятно, что в Нижнем Новгороде поддержку оказали лично губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и генеральный директор ХК «Торпедо» Александр Харламов, - добавила спортсменка.