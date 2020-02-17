Консультативно-диагностическое отделение открыли на базе областного перинатального центра в Нижнем Новгороде

Консультативно-диагностическое отделение заработало на базе областного перинатального центра при городской клинической больнице №40 в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает министерство здравоохранения Нижегородской области.

Новое отделение рассчитано на пациенток высокой степени перинатального риска почти из половины районов региона. Наряду с женской консультацией по месту жительства, женщины будут дополнительно наблюдаться специалистами перинатального центра. При необходимости, они также смогут получить консультации узких специалистов.

Консультативно-диагностическое отделение открыли на базе областного перинатального центра в Нижнем НовгородеФото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Комментируя событие, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что в консультативно-диагностическом отделении действует стационар одного дня. В случае необходимости, пациентки смогут пройти здесь полное клинико-лабораторное обследование.

- Открытие отделения стало значимым этапом в развитии учреждения. Ранее там было проведено переоснащение других отделений. В результате проведенных мероприятий уровень перинатальной смертности в учреждении по сравнению с 2018 годом снизился на 32%. Важно помнить, что за этими цифрами спасенные человеческие жизни», - сказал Глеб Никитин.

По словам министра здравоохранения региона Александра Смирнова, в прошлом году показатель младенческой смертности снизился на 12% по сравнению с 2018 годом. По его мнению, это стало возможно благодаря введению трехуровневой системы оказания медицинской помощи беременным, роженицам и новорожденным.

- Ключевая роль здесь отводится перинатальным центрам, которых в Нижегородской области на сегодняшний день два - Дзержинский перинатальный центр и Областной перинатальный центр на базе городской клинической больницы №40», - сказал Александр Смирнов.

Консультативно-диагностическое отделение открыли на базе областного перинатального центра в Нижнем НовгородеФото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Как рассказала главный врач городской клинической больницы № 40 Ольга Мануйленко, после обследования в новом отделении, медики составляют план ведения беременности. Затем они решают, каковы оптимальные сроки, методы госпитализации и родоразрешения.

- Около 15% детей в Перинатальном центре рождается раньше срока. Эти дети нередко требуют реанимационной помощи. Для выхаживания таких детей функционирует отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных, которое оснащено современным оборудованием, позволяющим выхаживать младенцев весом от 500 граммов», - пояснила Ольга Мануйленко.

Как только жизненно важные функции восстановлены, таких детей переводят на следующие этапы выхаживания. Врачи наблюдают за тем, как малыши подрастают, набирают вес и выписываются домой.

Консультативно-диагностическое отделение открыли на базе областного перинатального центра в Нижнем НовгородеФото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Модернизация перинатального центра стала возможна благодаря национальному проекту «Здравоохранение». Как отметил Глеб Никитин, демография для страны имеет приоритетное значение, поэтому так важно, что у жительниц Нижегородской области появились дополнительные возможности.