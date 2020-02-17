2020-02-17T16:47:10+03:00
Звезды

Нижегородка Наталья Павленкова снимается в фильме о людях, переживших теракт в «Норд-Осте»

Актриса рассказала, с какими трудностями ей пришлось столкнуться на съемках новой картины Ивана И. Твердовского [фото]
Анастасия НАЗАРОВА
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Кадр из фильма под рабочим названием "Конференция".Кадр из фильма под рабочим названием "Конференция".
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Выпускнице Горьковского театрального училища, доценту Театрального института имени Б. Щукина Наталье Павленковой досталась главная роль в новом фильме молодого режиссера Ивана И. Твердовского («Зоология», «Класс коррекции», «Подбросы»). Проект под рабочим названием «Конференция» посвящен людям, которые пережили террористический акт в театральном центре «Норд-Ост» на Дубровке в 2002 году.

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Нижегородка играет в фильме женщину, чей сын погиб во время теракта на Дубровке.
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- Мы хотим в этом фильме рассказать об «обыкновенном» человеческом героизме людей, которые пережили «Норд-Ост», в тяжелейших условиях и с малой надеждой на выживание. Фильм «Конференция» - это дань памяти каждому погибшему и маленький памятник каждому выжившему. Этот фильм обязательно должен быть завершен и показан всему миру, - отмечают создатели картины.

Рабочий процесс.

Рабочий процесс.

Спустя 17 лет, проведенных в монастыре после страшной трагедии, Наталья (ее играет Наталья Павленкова) приезжает в Москву на проведение вечера памяти жертв страшной трагедии на Дубровке. Наталья была ее свидетелем. Воспоминания жертв и восстановление хронологии событий открывают страшные подробности личной истории Натальи, ее роковой ошибки, перечеркнувшей всю ее дальнейшую жизнь.

- Я играю мать, которая потеряла сына. Это собирательный образ, - пояснила актриса в интервью «Комсомольской правде». - Твердовский сам писал сценарий и, наверное, перелопатил все, что было на эту тему. Самым трудным для меня оказалось то, что моя героиня стала монахиней. Я искала в себе этот монастырский свет. Мне всегда казалось, что монахини особенные.

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Первый блок драмы про трагедию в "Норд-Осте" уже снят.
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Главное отличие этого фильма, по мнению нижегородки, в том, что у него есть гражданская позиция. «Конференция» затрагивает редкую, в чем-то болезненную и трагическую тему.

- Наша страна пережила не один десяток терактов. А как люди живут после них, мы не знаем. Уже на третий день мы забываем о тех, кто попал в переплет терактов. Но они-то с этой травмой живут дальше. Им больно, у них рушатся семьи. Им нужна помощь и особенное внимание. Честно говоря, не понимаю, почему снимают кино про танк «Т-34», а о недавней войне, которая была не только в Чечне, а пришла и в наши города, молчат, - добавила собеседница «Комсомолки».

Главное отличие этого фильма, по мнению нижегородки, в том, что у него есть гражданская позиция. Фото: Скриншот с видео

Главное отличие этого фильма, по мнению нижегородки, в том, что у него есть гражданская позиция.Фото: Скриншот с видео

Добавим, что первый блок фильма уже снят. Осталось совсем немного - снять второй блок, для которого создателям требуются финансовые вложения. Поэтому организован сбор средств на краудфандинговой платформе.

- Буквально на днях отсняли самый сложный блок - непосредственно в Центр на Дубровке. И нам необходима ваша помощь в завершении и продвижении фильма. Каждый благотворительный рубль важен для нас, и вы увидите его на экране, - написал продюсер Константин Фам на своей страничке в «Фейсбуке».

В фильме также снимается актриса Ольга Лапшина (слева). Фото: СОЦСЕТИ

В фильме также снимается актриса Ольга Лапшина (слева).Фото: СОЦСЕТИ

КСТАТИ

«Конференция» - третья полнометражная картина Ивана И. Твердовского, в которой снимается Наталия Павленкова. Так, в 2016 году на 27-м кинофестивале «Кинотавр» была награждена призом за лучшую женскую роль за роль в фильме Твердовского «Зоология». За нее же нижегородка была номинирована на премию Киноакадемии Азиатско-Тихоокеанского региона Asia Pacific Screen Awards и премию «Ника» за лучшую женскую роль.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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