2020-02-17T14:18:11+03:00
Дом. Семья

«Трясется от холода»: Щенок больше недели сидит на привязи рядом с детской площадкой в Урене

Хозяева купили собаку детям, но домой ее не забирают [фото]
Анна МИГАЛОВА
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Фото: https://vk.com/novgorod_52Фото: https://vk.com/novgorod_52Фото: СОЦСЕТИ
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Больше недели жители Уреня наблюдают жуткую картину во дворе многоквартирного жилого дома. Возле детской площадки на привязи живет щенок. Из-за короткой веревки, которой он привязан к столбу, малыш гадит там, где спит. Неравнодушные люди сфотографировали бедного песика и выложили снимки в соцсетях.

- Собака на коротком поводке. Длины его хватает только, чтобы прилечь. Пес и спит, и ходит в туалет в одном и том же месте. По ночам трясется от холода. «Хозяева» периодически его подкармливают. Это ли не жестокое отношение к животным? - говорится в паблике «Регион 52».

Фото: https://vk.com/novgorod_52 Фото: СОЦСЕТИ

Фото: https://vk.com/novgorod_52Фото: СОЦСЕТИ

Почти сразу на пост откликнулась жительница Чебоксар Светлана Забелина, которая сообщила, что связалась с теми, кто знает о местонахождении несчастного животного.

- Что имеем: щенок хозяйский, но им он не нужен. В то же время бесплатно отдавать его не хотят, - Пытаюсь узнать точный адрес. Завтра поеду туда, на месте попробую что-нибудь сделать, - добавила женщина.

Фото: https://vk.com/novgorod_52 Фото: СОЦСЕТИ

Фото: https://vk.com/novgorod_52Фото: СОЦСЕТИ

Чуть позже объявился автор фотографий привязанного к столбу щенка. Им оказалась нижегородка Ольга Морозова. Она рассказала, что когда-то уже писала про этого малыша и нашлись люди, готовые забрать его к себе. Однако хозяйка наотрез отказалась отдавать животное.

- Сказала, что собаку они взяли для своих детей и что в скором времени ей поставят будку. Но сегодня из фото видно, что, во-первых, собака привязана у вешалок для белья. Во-вторых, ей так и не ослабили лямку. В-третьих, рядом с собакой находится детская площадка. В-четвертых, вы видите сами, что будкой это не назовешь, так как это перевернутая тумба, - поделилась Ольга. - Я все-таки надеюсь, что до хозяев дойдет, что они не правы, и отдадут собаку в добрые руки.

Фото: https://vk.com/novgorod_52 Фото: СОЦСЕТИ

Фото: https://vk.com/novgorod_52Фото: СОЦСЕТИ

Тем временем в сети обсуждается странный поступок хозяев, держащих крошку на морозе. Причем некоторые всерьез считают, что владельцы поступают верно.

- Хозяину нужен сторожевой пес, а не соплежуй. Воспитывает, как считает нужным. Это его собственность! - заявил Вадим Тронов.

- Пса готовят либо стать охотником, либо охранником. И чем пес злее будет, тем полезнее хозяину. Очнитесь, это Урень. Там волки гуляют по улицам. Это не ваши комнатные тепличные песики, - взывает Олег Шутов.

«Комсомольская правда» следит за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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