«Ударил ножом в лицо!»: В Кстове случайный прохожий напал на молодого человека

Жестокое нападение на жителя города Кстово было совершено утром 14 февраля. По словам потерпевшего, случайный прохожий ни с того ни с сего налетел на него с ножом.

- 14 февраля в 7.30-7.45 около магазина «Анютины глазки» было совершено нападение на меня. Проходящий мимо молодой человек ударил ножом в лицо без каких-либо причин! - сообщил Максим Микрюков в своем Инстаграме.

Нападение было совершено утром 14 февраля. Фото: https://vk.com/typical_nn

По словам пострадавшего, на вид напавшему 18-20 лет, полного телосложения. На нем были надеты синяя куртка и серые спортивные джинсы. Теперь кстовчанин пытается найти кого-нибудь, кто видел, как было совершено нападение на него. Кроме того, поможет запись с камер видеонаблюдения или регистраторов.

- Этот псих должен быть наказан! - уверен Максим.

Прохожий нанес удар ножом прямо в лицо мужчины. Фото: https://vk.com/typical_nn

Молодой человек также добавил, что в больнице ему рассказали, что в тот же день к ним поступил мужчина, попавший в аналогичную неприятность.

- Привезли человека с такой же ситуацией, только ударили кастетом в лицо и тоже ни за что. И подходит по моим параметрам тоже! - уточнил пострадавший.

Молодой человек ищет очевидцев или записи с камер видеонаблюдения.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

«Комсомольская правда» отправила запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Нижегородской области с просьбой прокомментировать ситуацию.