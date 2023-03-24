Обвинили в измене Родине: Лжеполицейские убедили жительницу Дзержинска перевести на незнакомый счёт полмиллиона рублей

В настоящее время полиция разыскивает мошенников. Фото: Мария ЛЕНЦ

Новый вид мошенничества появился в Нижнем Новгороде и области – людям звонят незнакомцы, представляющиеся сотрудниками правоохранительных органов, и обвиняют в госизмене. Недавно с подобным столкнулась 26-летняя жительница Дзержинска. В один день ей якобы позвонил полицейский и обвинил в том, что она пыталась перевести деньги в другую страну.

– Это может расцениваться, как предательство Родины, – пригрозил мужчина и вдобавок заявил, что уже возбуждено уголовное дело. Затем обманщик продолжил давить на собеседницу и сказал, что её посадят на 15, а то и на все 20 лет в тюрьму.

После такого громкого заявления женщина окончательно растерялась, но ей вдруг предложили помочь «следствию». Для этого её перевели на разговор с «сотрудником службы безопасности банка», но тут в голову местной жительницы забрались сомнения о том, что это всё обман.

– После этого мошенники направили молодой женщине подложные удостоверения личности якобы сотрудников правоохранительных органов, – рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области. – Заявительнице также позвонил ещё один участник мошеннической схемы, который представился сотрудником ФСБ. Он успокоил потерпевшую, предупредив, что она делает всё правильно.

Под постоянным психологическим давлением женщину убедили в необходимости создания страхового счета, на который она перевела свыше 575 тысяч рублей.

В настоящее время полиция разыскивает мошенников и уже возбудила уголовное дело. Аферистам грозит до 6 лет тюрьмы.

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