Караваиха, Щербинки и Лапшиха: Нижегородцы создали коллекцию шапок, посвященную народным районам

Коллекция вязаных шапок, посвященная народным районам, появилась в столице Приволжья. Черный вытянутый головной убор с белыми вкраплениями на макушке - Щербинки, находящиеся на городской окраине. А задорная желтая шапочка со свисающими по бокам жгутиками - не что иное, как Лапшиха!

"Лапшиха" - это такая шапка.

На создание оригинальной коллекции координатора Института Урбанистики Нижнего Новгорода Зою Рюрикову вдохновило исследование этих самых народных районов. По ее словам, шапки - это образы, возникшие при соприкосновении с особенностями ландшафта и культуры, через топонимику и легенды. В каждом ирония и наивность, уверяет автор идеи.

"Соцгород": девушка в красной бандане. Фото: Дарья Творогова.

"Грибной канал" - зеленый, рекреационный от слова "гриб". Фото: Дарья Творогова.

- Город состоит из разных сетей. К примеру, центр - это исторический город. А есть бывшие поселения и места между ними, которые постепенно прирастали и становились частью города. Наше изучение состоит в том, чтобы понять, что же это за населенные пункты, - объяснила «Комсомолке» Зоя Рюрикова. - Чтобы понимать, как развивать город, нужно иметь представление о том, откуда он пришел.

"Щербинки": это городская окраина, откуда видны щербинки, то есть звезды на небе. Фото: Дарья Творогова.

Нижегородка уверена, что административные районы (Советский, Канавинский, Автозаводский и так далее) не дают ответа на этот вопрос. Потому важно исследовать именно народные районы.

"Молитовка": образ малиновой птички.

- Когда вас спрашивают: «Где ты живешь?», как правило, отвечаешь: «В Молитовке», «На Северном», «В Володарском»... То есть обозначаешь место своего проживания так, как оно называется в народе, - отметила координатор Института Урбанистики. - И вот недавно мне понадобилась шапка. Помню, подумала, что неплохо было бы связать шапку про Печеры. Обсудила идею с друзьями и коллегами, рассказала о ней одной знакомой, и та посоветовала классного мастера вязания Елену Захаркину. С ней мы и воплотили идею в жизнь. Конечно, наши шапки («Лапшиха», «Караваиха», «Щербинки», «Соцгород», «Молитовка», «Печеры», «Мещерка», «Варя», «Грибной канал») слегка ироничны. Но идея почему-то всем нравится. Попали, что называется, в аутентичность.

"Печеры" - пещера, в которую прячется голова. Фото: Дарья Творогова.

Коллекция необычных шапок пополняется, ведь впереди - аукцион. Пока головных уборов всего девять. Но автор идеи надеется и верит, что кто-нибудь да присоединится к флешмобу. Поучаствовать в создании «районных» шапок может любой, кто умеет вязать.

"Караваиха": головной убор в форме каравая, но полосатого - полоса проспекта, полоса парка, полоса воды и неба.

- Эта шапка - образ места, в котором ты живешь или которое тебе дорого. Свое отношение к такому месту можно выразить в головном уборе. То есть это может быть не только про район, но и про его уникальность. В общем, игра в ассоциации, - заключила собеседница «Комсомолки».

"Мещерка": мещерские племена и их головные уборы послужили прообразом для создания этой шапки. Здесь много зелени и воды.

КОНКРЕТНО

Чтобы присоединиться к проекту «Шапка места», необходимо связать головной убор и выложить его в «Фейсбуке» с хештегом #ШапкаМеста. Аукцион намечен на апрель.