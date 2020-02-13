«Даже свистнуть не успел»: Нижегородка сняла американскую норку во время охоты на раков

Фотограф Светлана Стрижова подглядела за жизнью диких животных на нижегородской земле. Во вторник, 11 февраля, девушка своими глазами увидела, как американская норка ловко управилась с раками. Во время чужой охоты Светлане удалось сделать несколько любопытных снимков и даже записать коротенькое видео.

Фото: Светлана Стрижова, паблик «Типичный Нижний».Фото: СОЦСЕТИ

- Американская норка на охоте за раками. Река Ока, Павловский район, 11.02.2020. При мне норка поймала двух раков. А на видео видно, что рак с икрой, - сообщила нижегородка в социальных сетях.

Фото: Светлана Стрижова, паблик «Типичный Нижний».Фото: СОЦСЕТИ

Хитрая норка не сразу бросилась на свою добычу. Прежде пушистое животное огляделось, оценило ситуацию, а уж после нырнула в воду и вытащила оттуда добычу на лед. Однако и здесь норка не спешила. Хорошенько отряхнувшись, хищник обошел еще живого рака, понаблюдал за ним и только тогда набросился на добычу.

Фото: Светлана Стрижова, паблик «Типичный Нижний».Фото: СОЦСЕТИ

Кадры вызвали бурю эмоций у общественности. Впечатления от увиденного в основном положительные. Многие позавидовали норке, полакомившейся свежими раками.

- Рак с икрой. Вкусно, наверное… - замечтался Михаил Терновых.

- Даже свистнуть не успел, - заметила Наталия Малова.

- Хоть бы сварила сначала, - добавил Андрей Вилков.