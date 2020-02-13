2020-02-13T13:15:36+03:00
Дом. Семья

«Даже свистнуть не успел»: Нижегородка сняла американскую норку во время охоты на раков

Любопытными кадрами женщина поделилась в соцсетях [фото, видео]
Анна МИГАЛОВА
Поделиться:
Фото: Светлана Стрижова, паблик «Типичный Нижний».Фото: Светлана Стрижова, паблик «Типичный Нижний».Фото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Фотограф Светлана Стрижова подглядела за жизнью диких животных на нижегородской земле. Во вторник, 11 февраля, девушка своими глазами увидела, как американская норка ловко управилась с раками. Во время чужой охоты Светлане удалось сделать несколько любопытных снимков и даже записать коротенькое видео.

Фото: Светлана Стрижова, паблик «Типичный Нижний». Фото: СОЦСЕТИ

Фото: Светлана Стрижова, паблик «Типичный Нижний».Фото: СОЦСЕТИ

- Американская норка на охоте за раками. Река Ока, Павловский район, 11.02.2020. При мне норка поймала двух раков. А на видео видно, что рак с икрой, - сообщила нижегородка в социальных сетях.

Фото: Светлана Стрижова, паблик «Типичный Нижний». Фото: СОЦСЕТИ

Фото: Светлана Стрижова, паблик «Типичный Нижний».Фото: СОЦСЕТИ

Хитрая норка не сразу бросилась на свою добычу. Прежде пушистое животное огляделось, оценило ситуацию, а уж после нырнула в воду и вытащила оттуда добычу на лед. Однако и здесь норка не спешила. Хорошенько отряхнувшись, хищник обошел еще живого рака, понаблюдал за ним и только тогда набросился на добычу.

Фото: Светлана Стрижова, паблик «Типичный Нижний». Фото: СОЦСЕТИ

Фото: Светлана Стрижова, паблик «Типичный Нижний».Фото: СОЦСЕТИ

Кадры вызвали бурю эмоций у общественности. Впечатления от увиденного в основном положительные. Многие позавидовали норке, полакомившейся свежими раками.

- Рак с икрой. Вкусно, наверное… - замечтался Михаил Терновых.

- Даже свистнуть не успел, - заметила Наталия Малова.

- Хоть бы сварила сначала, - добавил Андрей Вилков.

Американская норка охотится на раков в Нижегородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Шотландский терьер: что нужно знать о породе
Если вы когда-нибудь мечтали хоть чуть-чуть прикоснуться к жизни древнего мира, то сделать это можно с помощью салюки, ведь это одна из самых древних пород собак, история которой уходит вглубь даже не веков, а тысячелетий
Новости 24
Губернатор Нижегородской области поручил устранить протечки в подвале школы
Нижегородские болельщики споют песни военных лет перед матчем «Торпедо» - «Амур»
Проект благоустройства улицы Карла Маркса в Арзамасе хотят представить на конкурс малых городов и исторических поселений
Зубр из нижегородского зоопарка переехал в Гусь-Хрустальный
Терминалов для оплаты тепла и горячей воды без комиссии стало больше в Нижнем Новгороде
Нижегородский хор принял участие в мировой премьере оперы Александра Чайковского
«Шахматный дом» в Нижнем Новгороде реставрируют с нарушениями
Губернатор Нижегородской области вручил медали к Юбилею Победы ветеранам-балахнинцам
81-летняя жительница Нижегородской области получила срок за мошенничество
Изменился режим работы Щелоковского хутора в Нижнем Новгороде
Нижегородца будут судить за вмешательство в частную жизнь бывшего замгубернатора