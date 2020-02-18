Заменить уличное освещение на светодиодное обещают в Нижнем Новгороде к 800-летнему юбилею

Заменить ртутные уличные светильники на светодиодные обещают в администрации Нижнего Новгорода. Проект модернизации представили на заседании постоянной комиссии по экологии городской Думы 18 февраля.

Как сообщил директор департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Павел Марков, обновление будет проводиться в несколько этапов. Сначала планируется заменить 10 000 светильников, расположенных на основных нижегородских улицах и магистралях. Для этого муниципальное предприятие «Инженерные сети» привлечет порядка 222,1 млн рублей кредитных средств.

Комментируя проект модернизации, заместитель председателя постоянной комиссии Александр Котельников отметил, что сейчас только 6% светильников Нижнего Новгорода являются светодиодными. В результате замены, на освещении удастся экономить до 50-60% электроэнергии.

По словам Александра Котельникова, изначально обновлять систему освещения планировалось через концессионное соглашение, но реализовать это не удалось.

- Разговоры о концессии длятся более года, и они закончились безрезультатно. Концессионное соглашение подразумевает передачу объекта концессионеру, а уличное освещение не представляет собой интереса. Недвижимой его частью являются столбы - совмещенные объекты, которые используются для различных целей. На них много вспомогательных устройств, и это также усложняет процедуру организации концессии. Но решение все-таки найдено. На первом этапе запланирована замена 10 тысяч светильников, будем надеяться, что все получится, - прокомментировал заместитель главы комиссии.

Как сообщил в своем докладе Павел Марков, первый этап замены светильников предстоит завершить до 2 августа этого года. В целом модернизация может закончиться до февраля 2021 года. К юбилею в Нижнем Новгороде больше не должно остаться ртутных светильников, заверил руководитель департамента жилья и инженерной инфраструктуры.