2020-02-13T16:30:21+03:00
Общество

В Нижегородской области водитель попал в аварию и умер от переохлаждения

Трагедия случилась в пригороде Дзержинска
Елена ЛАЗАРЕВА
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По предварительной информации, водитель смог самостоятельно выбраться из автомобиля, но помощи не дождался. ФОТО: dzertv.ruПо предварительной информации, водитель смог самостоятельно выбраться из автомобиля, но помощи не дождался. ФОТО: dzertv.ru
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Сегодня утром около поселка Желнино была обнаружена разбитая иномарка. Машину нашли рыбаки, пришедшие на утренний лов. Они же обнаружили неподалеку от машины и тело мужчины. Предположительно, он и находился за рулем иномарки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Судя по следам автомобиля, водитель ехал по улице Советской, которая заканчивается поворотом. Но, вместо того чтобы свернуть, автомобилист проехал прямо, совершил наезд на препятствие (по словам очевидцев, снес столб) и улетел в кювет.

Однако медики утверждают, что смерть наступила не от удара, а от переохлаждения. Можно предположить, что мужчина смог самостоятельно выбраться из машины и пополз в направлении жилых домов. Но ему не хватило сил добраться до жилья и он замерз. Признаков насильственной смерти нет.

Следственный отдел УМВД России по Дзержинску проводит проверку по факту ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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