«Просто бомба!»: Сексуальная Ирина Пегова снялась в новом клипе Леонида Агутина

Звезда фильма «Прогулка» Ирина Пегова стала главной героиней клипа Леонида Агутина. О чем поспешила рассказать подписчикам в Инстаграме.

- Скоро-скоро, если ничего не изменится, мы все лицезрим новый клип Леонида Агутина. Это было волнительно, - призналась Ирина.

pegovairina Актриса стала звездой нового клипа Агутина.

Артистка вспомнила, что впервые побывала на концерте Агутина еще в студенческие годы, когда жила в Нижнем Новгороде. По ее словам, то выступление произвело на нее неизгладимое впечатление.

- Потом были еще походы на его концерт и еще. И вдруг… аааааааа! Хочу, чтобы все получилось, - добавила знаменитость.

agutinleonid Музыкальное видео снято на песню Funky cha

Тем временем Леонид Агутин сообщил в своем микроблоге, что съемки клипа завершилось, осталось дело за малым - смонтировать отснятый материал и «впихнуть» его в три с половиной минуты песни Funky Cha.

- Работала проверенная команда профессионалов во главе с продюсером Андреем Сергеевым и режиссером Кириллом Кузиным. На этот раз им предстоит постараться не ударить в грязь лицом перед мировой общественностью. Главной героиней истории выступила блистательная Ирина Пегова! - отметил певец.

Кстати, фанаты Пеговой восприняли новость более чем позитивно, отметив, что в клипе она выглядит восхитительно.

- Ирины, вы супер-пупер классная женщина, просто бомба! - заявил karpilevic.

- Роковая женщина, - добавил vikvikvikvikv.

- Шикарно выглядите, - отметила nataliasoboleva9788.

- Красавица невероятная! - прокомментировала vorotinovatv.