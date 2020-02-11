2020-02-11T11:04:27+03:00
Звезды

«Просто бомба!»: Сексуальная Ирина Пегова снялась в новом клипе Леонида Агутина

Для съемок в музыкальном видео актриса надела соблазнительное мини-платье [фото]
Анна МИГАЛОВА
Поделиться:
В клипе Агутина звезда фильма "Прогулка" снялась со своим партнером по танцам Евгением Раевым.В клипе Агутина звезда фильма "Прогулка" снялась со своим партнером по танцам Евгением Раевым.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Звезда фильма «Прогулка» Ирина Пегова стала главной героиней клипа Леонида Агутина. О чем поспешила рассказать подписчикам в Инстаграме.

- Скоро-скоро, если ничего не изменится, мы все лицезрим новый клип Леонида Агутина. Это было волнительно, - призналась Ирина.

pegovairinapegovairina
Актриса стала звездой нового клипа Агутина.
24504 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Артистка вспомнила, что впервые побывала на концерте Агутина еще в студенческие годы, когда жила в Нижнем Новгороде. По ее словам, то выступление произвело на нее неизгладимое впечатление.

- Потом были еще походы на его концерт и еще. И вдруг… аааааааа! Хочу, чтобы все получилось, - добавила знаменитость.

agutinleonidagutinleonid
Музыкальное видео снято на песню Funky cha
39346 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Тем временем Леонид Агутин сообщил в своем микроблоге, что съемки клипа завершилось, осталось дело за малым - смонтировать отснятый материал и «впихнуть» его в три с половиной минуты песни Funky Cha.

- Работала проверенная команда профессионалов во главе с продюсером Андреем Сергеевым и режиссером Кириллом Кузиным. На этот раз им предстоит постараться не ударить в грязь лицом перед мировой общественностью. Главной героиней истории выступила блистательная Ирина Пегова! - отметил певец.

Кстати, фанаты Пеговой восприняли новость более чем позитивно, отметив, что в клипе она выглядит восхитительно.

- Ирины, вы супер-пупер классная женщина, просто бомба! - заявил karpilevic.

- Роковая женщина, - добавил vikvikvikvikv.

- Шикарно выглядите, - отметила nataliasoboleva9788.

- Красавица невероятная! - прокомментировала vorotinovatv.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ИРИНА ПЕГОВА, ДОСЬЕ KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Нижегородский музей стал победителем Всероссийского конкурса «Лучший социальный проект года»
Карантин могут ввести во всех школах Нижнего Новгорода с 13 февраля
Пункты переработки древесины поставят на учет в Нижегородской области
Более 60 школ и 150 детских садов планируется отремонтировать в Нижегородской области в 2020 году
Нижний Новгород примет финал Чемпионата России по киберспорту
В Нижегородской области полностью сгорел большой ангар
Дума Нижнего Новгорода планирует заслушать отчет главы города в апреле
В Нижегородской области появятся дополнительные поезда
Нижегородские студенты представили проекты по преобразованию учебного процесса в вузах
Нижегородский Фонд капремонта продлил срок рассрочки по оплате долга
В Нижегородской области можно бесплатно проверить тонометры на точность
Ликвидация шламонакопителя «Белое море» завершена
Снос элеватора на Черниговской снял с квадрокоптера нижегородский блогер
Синоптики прогнозируют сильный ветер и комфортный «минус»
Фестиваль уличного искусства «Место» пройдет в Нижнем Новгороде летом
Избран новый глава Богородского района Нижегородской области