Яркие новинки зимы-2020 от Organic Shop

Зима в этом году выдалась очень непостоянной – сильные морозы сменяются «плюсовой» температурой. И в такую погоду наша кожа нуждается в особенном уходе. Производитель натуральной органической косметики Organic Shop точно знает, какие средства нужны для поддержания красоты. Для этого компания выпустила две линейки - Planeta Organica и Organic Kitchen - по уходу за телом и лицом. Они точно не оставят вас равнодушными.

Давайте знакомиться.

Новинка №1 от Planeta Organica. Bahamas Salt Body Scrub - морской соляной скраб для упругости и молодости кожи.

Глубоко очищает и восстанавливает кожу, насыщает минералами, повышает упругость и тонус. Морская соль в составе средства обновляет, разглаживает и оказывает омолаживающее действие. Спирулина на 68% состоит из протеинов, повышает упругость и эластичность, корректирует контуры тела. А водоросли вакаме за счет высокого содержания йода освобождают кожу от токсинов и обладают успокаивающим действием.

Морской соляной скраб для упругости и молодости кожи

Новинка №2 от Planeta Organica. Ayurvedic Golden Body Ubtan - золотой аюрведический скраб-убтан для тела.

Он бережно очищает, насыщает витаминами A, E, F, придавая коже тонус и сияние. Идеально для проведения домашней SPA-процедуры. Куркума содержит в 10 раз больше природных антиоксидантов, чем имбирь. Стимулирует клеточное обновление и повышает эластичность. Экстракт шафрана мягко обновляет кожу, придавая ей здоровый и сияющий вид. Органический корень женьшеня питает, повышает упругость и тонус.

Золотой аюрведический скраб-убтан для тела

Новинка №3 от Planeta Organica. Caribbean Ocean Foot - коралловый скраб для ног расслабление и гладкость.

Рисовая пудра, соль мертвого моря и кокосовая скорлупа - идеальный состав средства по уходу за ножками в зимний период. Кожа точно останется тебе благодарна за питание и увлажнение. Хоть сейчас на берег океана!

Коралловый скраб для ног расслабление и гладкость

Новинка №4 от Organic Kitchen. Полирующий скраб для тела «Баночка с улыбкой»

Открой баночку – и ты сразу улыбнешься от сладкого чудесного аромата. А также скраб сделает твою кожу шелковой и сияющей – еще один повод для улыбки! Кокосовое масло разглаживает, масло какао смягчает и увлажняет кожу.

Полирующий скраб для тела «Баночка с улыбкой»

Новинка №5 от Planeta Organica. Hawaiian Carbon Face Scrub - гавайский угольный скраб для лица, придающий коже свежесть и сияние.

Глубоко очищает и освобождает кожу от токсинов, защищает от воздействия негативных факторов окружающей среды. Черный банановый уголь - один из самых мощных детокс-компонентов. Интенсивно очищает и восстанавливает. Вулканическая глина, благодаря высокому содержанию серы, кремния и железа, насыщает кожу полезными минералами, разглаживает и выравнивает цвет лица. Органическое кокосовое масло богато насыщенными жирными кислотами, смягчает и питает кожу, делая ее гладкой и увлажненной.

Гавайский угольный скраб для лица, придающий коже свежесть и сияние

Помимо этого, Organic Shop выпустил несколько средств по уходу за волосами и полостью рта. С полным ассортиментом можно ознакомиться на официальном сайте производителя. А купить косметику из Organic Shop по вкусным ценам можно по адресу: Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом №82 (ТPК «Небо», первый этаж).