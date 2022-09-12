Рабочий пострадал при обрушении строительных лесов в Нижнем Новгороде

К счастью, никто не погиб. Фото: Прокуратура Нижегородской области.

Металлические строительные леса повисли на краю крыши дома №3 по улице Кулибина в Советском районе Нижнего Новгорода. При обрушении конструкции, к счастью, никто не погиб, но один из рабочих всё-таки пострадал. В связи с этим прокуратура Нижегородской области организовала проверку.

- Будет дана оценка соблюдению законодательства об охране труда и при наличии оснований рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, - сообщили в пресс-службе ведомства.

На опубликованной фотографии прямиком с места происшествия видно, что строительные леса, находящиеся на крыше двухэтажного здания, только чудом не рухнули прямо на тротуар. Судя по снимку, упасть конструкции не позволили провода. Тротуар под местом ЧП огорожен, чтобы избежать несчастных случаев.

Причины обрушения пока не установлены, но, возможно, что строительные леса сорвало с крыши порывом ветра, либо конструкция была плохо закреплена.

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