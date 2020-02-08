«Нам приходилось засыпать все искусственным снегом»: На премьере фильма «Лед 2» актер Александр Петров рассказал о трудностях съемок

В нарушение всех кинематографических традиций всероссийская премьера долгожданного фильма «Лед 2» прошла не в Москве, а в Нижнем Новгороде. Здесь в одном из крупнейших кинотеатров города собрались сотни поклонников этого фильма. Чтобы представить картину зрителям сюда приехал актер Александр Петров, сыгравший в фильме хоккеиста Александра Горина.

- На самом деле уникальная штука сегодня происходит. Я давно такого не видел, - признался актер. - Не первый раз я приезжаю в города какие-то фильмы представлять, рассказывать про кино. Но я не помню такого случая, чтобы первая премьера фильма происходила бы не в Москве. И это было осознанное решение продюсеров – сделать премьеру именно в Нижнем Новгороде. Мы выбрали именно ваш город, и вы первыми увидите этот фильм, потому что в Москве премьера будет 10 февраля.

В Нижнем Новгороде актер рассказал о трудностях съемок.Фото: Ольга АЛЕКСЕЕВА

По словам актера, целиком фильм он сам пока не видел – только отдельные фрагменты, попадавшиеся ему на озвучивании.

- Я общался с режиссером и продюсерами. Всем кино очень нравится, все им довольны. Фильм получился, - уверен Александр Петров. - Мы делали это кино честно, долго, много. Отчасти нам не повезло с погодой, потому что мы снимали многие сцены летом. А зимой, когда мы снимали зимний блок, снега ни в Москве, нигде не было. Так что декабрь нас обделил снегом. И нам приходилось засыпать все искусственным снегом, в кадре этого не видно и там полное ощущение зимы. Но нам пришлось пройти разные трудности, чтобы дойти до вас и показать этот фильм.

Александру Петрову подарили майку ХК "Торпедо" и пригласили стать частью команды.Фото: Ольга АЛЕКСЕЕВА

Надо сказать, что нижегородские зрители оценили картину по достоинству – после окончания фильма в зале еще долго не стихали аплодисменты.

- Это невероятно трогательный фильм, - призналась «Комсомолке» нижегородка Юлия Осипова. – Тут были и слезы, и смех – накал эмоций просто зашкаливал! Это невозможно описать словами.

Как рассказал Александр Петров, к Нижнему Новгороду он питает особые чувства – с этим городом у него связано очень много воспоминаний.

Лёд 2 - трейлер.В кино с 14 февраля 2020 Что происходит в сказках после свадьбы принца и принцессы? Фигуристка Надя и хоккеист Саша поженились и больше всего на свете мечтают о ребенке. Правда, цена, которую им придется заплатить за эту мечту, будет невообразимо высока. Кажется, что после таких потрясений рассчитывать на счастливый конец уже невозможно. Но если вы так думаете, вы ничего не знаете о настоящих сказках... Режиссёр: Жора Крыжовников Продюсеры: Михаил Врубель, Александр Андрющенко, Фёдор Бондарчук, Антон Златопольский, Вячеслав Муругов В ролях: Александр Петров, Аглая Тарасова, Мария Аронова, Надежда Михалкова, Юлия Хлынина, Вита Корниенко, Сергей Лавыгин

- Я действительно люблю Нижний Новгород. У меня с этим городом связано многое: мы здесь проводили много времени на съемках первого сезона «Метода» - и жили здесь, и гуляли, и снимали с большим удовольствием, - вспоминает актер. - Самое запоминающееся для меня событие было – стадион «Нижний Новгород «Заново родиться». Было здорово и круто! Это на всю жизнь останется у меня в памяти.

Для Нижнего Новгорода этот фильм стал настоящим подарком. Но и горожане в долгу не остались – специальный подарок актеру преподнесли игроки нижегородского хоккейного клуба «Торпедо».

- В нашем городе есть всеми любимая команда «Торпедо». Александр играл хоккеиста, - напомнил генеральный директор ХК «Торпедо» Александр Харламов. - Я сейчас еду из Дворца спорта, где проходит тренировка у ребят. Они очень сожалеют, что не могли сегодня сюда попасть. Но как только они узнала, что я еду, они сразу сделали символический подарок - это майка, где расписались все ребята. Хотелось бы, чтобы ты надел ее. Кроме того, во время первой части некоторые замечали небольшие огрехи в плане хоккея. Мы предлагаем присоединиться к команде «Торпедо», и мы подправим все недочеты. Саша, всегда пожалуйста. Будем рады видеть.

На майке даже имя игрока - ПетровФото: Ольга АЛЕКСЕЕВА

Сам Александр Петров остался доволен подарком и тут же надел подаренную майку. По его словам, он повесит ее у себя дома.

- Когда мы снимали фильм, мы работали с профессиональными хоккеистами. Я понимаю, насколько это невероятный труд. Это действительно мужская игра. Меня «убивали» тренеры на тренировках, не жалели при подготовке к фильму, - вспоминает актер. - И я с большим уважением отношусь к спортсменам – это дисциплина, график. Это очень сложно выдержать и психологически, и физически. Передавайте большое спасибо игрокам. Повешу дома. И для меня это тоже будет весьма символично, так как именно с этого города началось шествие фильма «Лед 2». Очень приятно!